Nieuwe naam zingt rond in De Kuip als opvolger van Frank Arnesen

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 12:59 • Wessel Antes • Laatste update: 13:02

De naam van Earnest Stewart zingt rond in De Kuip als nieuwe technisch directeur, zo schrijft Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam in Voetbal International. Momenteel voert algemeen directeur Dennis te Kloese het technische beleid uit, maar die situatie is niet ideaal. Zodoende is de 53-jarige algemeen directeur van de Amerikaanse voetbalbond in beeld gekomen in Rotterdam.

Krabbendam weet dat Stewart in beeld is bij Feyenoord, maar vraagt zich af of de rol van technisch directeur ooit nog terugkeert zoals het van oudsher gebruikelijk was in De Kuip. “De naam van Earnest Stewart wordt heel zachtjes gefluisterd in en rond De Kuip, maar de kans is groter dat Feyenoord geen technisch directeur meer aanstelt. Wel een manager technische zaken die verantwoordelijkheid aflegt bij de directeur: Dennis te Kloese.” Tussen 2010 en 2015 was Stewart actief als technisch directeur bij AZ. Daarna vertok hij naar de Verenigde Staten.

Te Kloese zelf kan nog geen duidelijkheid geven over de huidige situatie bij Feyenoord op het gebied van technisch beleid. “Je ziet de ontwikkelingen bij andere clubs. De structuren verschuiven. Ik weet niet wat ideaal is. We hebben natuurlijk al veel besluiten genomen. De scouting is geïnstalleerd, er zijn veel spelers gehaald en de trainer heeft zijn contract verlengd. Nu zouden we wat andere initiatieven willen ontplooien, zoals buiten de landsgrenzen betere relaties opbouwen, dus zoeken we iemand die dat ook kan managen.”

Te Kloese vindt het belangrijk dat de nieuwe hoofdverantwoordelijke voor het technische beleid bij de spel- en werkwijze van hoofdtrainer Arne Slot past. Afgelopen zomer was de algemeen directeur zelf verantwoordelijk voor het transferbeleid bij Feyenoord. Feyenoord verkocht deze zomer voor bijna zeventig miljoen euro aan spelers, waaronder de uitgaande recordtransfer van Luis Sinisterra naar Leeds United. De Colombiaan leverde Feyenoord een vaste transfersom van 25 miljoen euro op, terwijl dat bedrag door middel van bonussen nog kan oplopen tot dertig miljoen euro.