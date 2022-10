Thibaut Courtois uit onvrede over einduitslag Ballon d'Or-verkiezing

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 14:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:06

Thibaut Courtois is niet blij met zijn zevende plaats in de Ballon d'Or-verkiezing. De doelman won wel de Lev Yashin-prijs voor beste doelman ter wereld, maar is verre van tevreden met het stemsysteem van de prijs. De Belg laat weten niet tevreden te zijn met de manier waarop France Football de Ballon d'Or organiseert.

Tegenover Marca deed de 96-voudig international zijn verhaal. "Het lijkt erop dat doelpunten maken belangrijker is dan ze voorkomen. Kijkend naar die logica en wetende hoe er gestemd wordt, blijft het een gevecht dat nog gewonnen moet worden. Ik wist dat ik geen kans maakte om te winnen. Ik zie het als een onmogelijke opgave voor een doelman. Het is onmogelijk deze prijs te winnen. Ik weet niet of je als keeper meer kan doen dan wat ik vorig jaar heb gedaan."

?????????????? ???????????????? wint de ???????????? ???????????? ????????! ???? De 2 meter lange Belg en doelman van Real Madrid wordt bekroond tot de beste keeper van het afgelopen seizoen ??#ZiggoSport #BallondOr #Courtois pic.twitter.com/uoTIN4r4GV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 17, 2022

Ook tegenover SPORT deed de sluitpost zijn verhaal. "Je wint La Liga, je wint de Champions League, je team wint de finale dankzij al je reddingen en je wordt slechts zevende...", uitte Courtois zijn ongenoegen. De doelman vond het terecht dat ploeggenoot Karim Benzema de prestigieuze prijs in de wacht wist te slepen, maar vindt dat er niet genoeg erkenning is voor andere spelers. "In de top tien stond niet eens één verdediger."

Courtois benadrukt dat hij niet vindt dat hij de Ballon d'Or had moeten winnen. "Maar ik sta niet eens op het podium als doelman die LaLiga en de Champions League heeft gewonnen." Manchester City ging er met de prijs voor 'club van het jaar' vandoor en ook daarmee was de twee meter lange doelman het niet eens. "We trokken allemaal een vreemd gezicht met het hele City-gebeuren." De momenteel geblesseerde Courtois gaf tevens een update over zijn fysieke gesteldheid. "Ik heb drie of vier trainingssessies achter de rug en en het gaat beter. Ik hoop snel weer terug te zijn op het veld."