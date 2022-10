Bizar: Colombiaanse verdediger toont geslachtsdeel als afleidingsmanoeuvre

In het Colombiaanse voetbal heeft zich een bizar tafereel voorgedaan. In een poging de tegenstanders af te leiden trok Santa Fe-verdediger Geisson Perea zijn broek naar beneden. Hij toonde zijn geslachtsdeel op het moment dat Jaguares de Córdoba mocht aanleggen voor een vrije trap.

Jaguares de Córdoba kreeg in het desbetreffende competitieduel al na drie minuten een vrije trap. Waar de meeste spelers hun geslachtsdeel bedekken wanneer ze in de muur staan, besloot de 31-jarige Perea juist heel ver te gaan om de tegenstander af te leiden. De verdediger liet zijn broek zakken en toonde ook kortstondig zijn geslachtsdeel.

De scheidsrechter had het voorval niet opgemerkt, maar de televisiecamera’s registreerden het moment onbedoeld wel, waardoor Perea flink onder vuur is komen te liggen in zijn thuisland. Jaguares de Córdoba miste de vrije trap, maar trok dankzij een treffer in blessuretijd van Pablo Rojas uiteindelijk wel aan het langste eind.