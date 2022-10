Feyenoord komt terug voor Zerrouki; FC Twente geeft duidelijk signaal af

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 11:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:24

FC Twente is niet van plan om Ramiz Zerrouki in de winter te verkopen, zo zegt technisch directeur Jan Streuer. Voetbal International meldde maandag nog dat Feyenoord vrijwel zeker in de winter terugkomt voor de 24-jarige middenvelder. FC Twente zou moeten verkopen, het liefst in de winter al, zo werd er geschreven. Hier is volgens Streuer echter niks van waar. “Wij willen presteren dit seizoen. Er is geen enkele noodzaak om in de winter te verkopen.”

Feyenoord was afgelopen zomer zeer concreet voor Zerrouki. Naar verluidt had Feyenoord destijds een bod van 5,5 miljoen euro uitgebracht op de middenvelder, terwijl technisch directeur Streuer en Twente bleven vasthouden aan acht miljoen euro. Volgens Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam kan het niet anders of Feyenoord gaat in januari nog een poging wagen om Zerrouki in te lijven. De Feyenoord-watcher schrijft dat Twente dit seizoen spelers moet verkopen.

Jan Streuer zegt echter tegen TC Tubantia dat de Rotterdammers zich de moeite kunnen besparen, Zerrouki is ook komende winter niet te koop. “Wij willen presteren dit seizoen. Er is geen enkele noodzaak om in de winter te verkopen”, aldus Streuer. De club liet bij monde van algemeen directeur Paul van der Kraan enkele weken geleden al weten dat de club geen uitgaande transfers hoeft te maken om de financiën op orde te houden.

Zerrouki speelde enkele jaren in de jeugd bij Ajax, waarna hij vertrok naar Twente. Daar wist de middenvelder in het seizoen 2020/21 definitief door te breken in de hoofdmacht. Zerrouki speelde reeds 81 officiële wedstrijden voor Twente, waarin hij goed was voor vier goals en drie assists. Met name onder Ron Jans bloeide Zerrouki op tot een belangrijke speler voor Twente. Sinds maart 2021 is hij international voor Algerije. In zeventien interlandwedstrijden kwam Zerrouki tot één doelpunt.