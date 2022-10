Elftal van de Week: Heracles-beul en eerste assist sinds ruim een jaar

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 15:00 • Laatste update: 15:03

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag stond speelronde elf op het programma, de eerste speelronde in de tweede periode. In totaal maken liefst tien clubs onderdeel uit van het Team van de Week. Jong PSV is de enige ploeg die meer dan één speler aflevert.

Het doel wordt deze week verdedigd door Liam Bossin. De goalie van FC Dordrecht was met zijn ploeg met 0-1 te sterk voor VVV-Venlo en wist voor de tweede week op rij de nul te houden. Voor hem vindt hij Rik Mulders, Jeffry Fortes, Manel Royo en Jenson Seelt. Laatstgenoemde is niet de enige PSV'er die kan rekenen op een uitverkiezing, want ook middenvelder Amin Doudah sprong in het oog tijdens de elfde speelronde. Seelt gaf zijn eerste assist in de competitie sinds 6 augustus vorig jaar.

Bij ADO Den Haag eiste Thomas Verheydt een hoofdrol voor zich op. De spits noteerde het gedeeld hoogste aantal schoten (zes), het gedeeld hoogste aantal schoten op doel (drie), de hoogste Expected Goals-waarde (1,48) en de meeste gewonnen luchtduels (elf), terwijl hij tevens een van de drie spelers was met meer dan één doelpunt in deze speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Heracles Almelo werd andermaal geveld door Lennart Thy. De Duitser speelt graag tegen de Almeloërs en was acht keer trefzeker in negen officiële wedstrijden.

Elftal van de Week: Bossin (FC Dordrecht), Mulders (FC Den Bosch), Fortes (De Graafschap), Seelt (Jong PSV), Royo (Almere City FC), Bosch (Willem II), Fitz-Jim (Jong Ajax), Doudah (Jong PSV), Brym (FC Eindhoven), Verheydt (ADO Den Haag), Thy (PEC Zwolle)