Nog meer kritiek op Kökçü: ‘Hij kan geen boegbeeld van Feyenoord zijn’

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 09:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:15

Sjoerd Mossou vindt dat Orkun Kökçü niet langer een boegbeeld van Feyenoord kan zijn. De aanvoerder van de Rotterdammers weigerde zondag tijdens de gewonnen topper tegen AZ (1-3) vanwege zijn geloofsovertuiging een aanvoerdersband in regenboogkleuren te dragen. Mossou is van mening dat Feyenoord hierop een keihard statement had moeten maken.

Kökçü weigerde vanwege zijn geloofsovertuiging net als Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi tijdens de tiende speelronde van de Eredivisie de regenboogband te dragen. De aanvoerder van de Rotterdammers gaf de band eenmalig over aan Gernot Trauner. “Die halfslachtige oplossing zegt alles over de kramp van Feyenoord”, schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Uiteraard kon de Rotterdamse club niet anders dan de beslissing van Kökçü respecteren, we leven in een vrij land, waarin iedereen recht heeft op zijn eigen religieuze dan wel middeleeuwse standpunten. Dat is Kökçü’s persoonlijke, vrije keuze.”

Mossou benadrukt dat Kökçü als aanvoerder van Feyenoord een boegbeeld voor de club is en een belangrijke spreekbuis richting de achterban én Nederland. “Die aanvoerder weigerde principieel om een band te dragen die staat voor verdraagzaamheid richting álle mensen, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, religie of kleur. Geen specifieke regenboogband dus, ook geen Black Live Matters-gebaar of een politiek statement, maar een band die simpelweg acceptatie, menselijkheid en respect symboliseert in de breedst denkbare zin van het woord.”

Mossou noemt de verklaring die Feyenoord zondagmiddag gaf voor de weigering van Kökçü om de regenboogband te dragen, ‘krampachtig en nogal tegenstrijdig’. “Iedere voetballer, van welke club dan ook, mag zijn eigen individuele afwegingen maken. Ook Kökçü. Maar een voetballer die geen boegbeeld wil zijn voor verdraagzaamheid, kan geen boegbeeld zijn van één van de grootste voetbalclubs van Nederland”, aldus Mossou.