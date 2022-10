Overmars probeert Feyenoord te dwarsbomen in jacht op nieuwe spits

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 07:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:34

Marc Overmars hoopt de selectie van Royal Antwerp te versterken met Thiago Borbas, zo meldt 1908.nl. De spits van het Uruguayaanse Club Atlético River Plate stond in mei ook in de nadrukkelijke belangstelling van Feyenoord. Zijn club zou echter een te hoge transfersom hebben geëist, waardoor de Rotterdammers doorschakelden naar Santiago Giménez.

Overmars en Antwerp zouden nu ook azen op de handtekening van de twintigjarige spits. Borbas doorliep de jeugdelftallen van zijn huidige werkgever en debuteerde op 5 september 2020 in het eerste elftal. Dit kalenderjaar was hij al goed voor negentien goals en zeven assists in 43 wedstrijden over alle competities. Inmiddels staat de teller voor Borbas op 93 officiële duels in het shirt van CA River Plate.

Arne Slot heeft er nooit een geheim van gemaakt nog op zoek te zijn naar een derde spits. Antwerp beschikt dankzij eigenaar Paul Gheysens over de nodige kapitaal en moet dus in staat worden geacht om Borbas vast te leggen. Mocht het daadwerkelijk tot een transfer van Borbas naar Antwerp komen, dan kan Feyenoord de Uruguayaan van de schaduwlijst wegstrepen.

Tijdens de zomerse transferwindow werden onder meer Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp, Toby Alderweireld en Calvin Stengs (huur) op de Bosuil verwelkomd. Antwerp is met dertig punten uit twaalf duels uitstekend aan het Jupiler Pro League-seizoen begonnen. Afgelopen zondag werd echter wel een pijnlijke 3-0 nederlaag geleden op bezoek bij Standard Luik. De einstand stond na negen minuten al op het scorebord.