Geëmotioneerde Benzema roemt twee rolmodellen tijdens Ballon d’Or-speech

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 07:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:35

Voor Karim Benzema is het winnen van de Ballon d’Or een jongensdroom. De 34-jarige aanvaller van Real Madrid won de prestigieuze individuele clubprijs maandagavond voor de allereerste keer. In een emotionele speech gaf Benzema toe dat zijn carrière niet altijd gemakkelijk is geweest.

"Dit maakt me echt trots, al het werk dat ik in mijn carrière heb gestopt... Ik gaf nooit op. Ik had twee rolmodellen in mijn leven, Zinédine Zidane en Ronaldo”, zo stak Benzema de loftrompet over zijn voormalig trainer en de Braziliaanse oud-prof. “Ik had altijd de droom in mijn hoofd dat alles mogelijk is." Benzema keerde vorig jaar na een afwezigheid van zes jaar terug bij het nationale elftal van Frankrijk. De spits was sinds oktober 2015 niet meer welkom vanwege mogelijke betrokkenheid bij een afpersingszaak van Mathieu Valbuena. “Dat was een moeilijke periode, maar ik werkte hard en gaf nooit op, hield mijn hoofd koel en genoot van het voetbal.”

?? Karim Benzema : « It's an honour, it was a childhood dream becoming the Ballon d'Or »#ballondor pic.twitter.com/17ykH6YPzd — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

“Ik ben echt trots op de reis die ik heb afgelegd, het was niet gemakkelijk. Het was moeilijk, voor mij en mijn familie”, vervolgde de Frans international. “Ik ben gewoon enorm blij dat ik hier vanavond mag zijn en de eerste keer de Ballon d’Or weet te winnen. Ik wil vooral mijn ploeggenoten van Real Madrid en de nationale ploeg van Frankrijk bedanken.” Benzema gaf ook te kennen nog lang aan stoppen te denken. “Leeftijd is voor mij slechts een getal. Spelers blijven tegenwoordig tot op latere leeftijd profvoetballer en ik heb nog steeds dat brandende verlangen. Het is deze drang die me op de been heeft gehouden en me nooit heeft toegestaan om op te geven. Het hield deze droom levend en was voor mij een motivatie.”

Benzema was afgelopen seizoen goed voor 44 doelpunten in 46 officiële duels namens Real over alle competities. Mede dankzij zijn goals won de Koninklijke LaLiga en de Champions League. De spits liet in Parijs onder meer teamgenoot Vinícius Júnior, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Sadio Mané en Kevin De Bruyne achter zich. Het was voor eerst dat de prijs werd uitgereikt op basis van de prestaties in één seizoen. Benzema is de vijfde Fransman, na Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin en Zidane, die de Gouden Bal wint. Mané eindigde op de tweede plek, terwijl De Bruyne derde werd.