‘Peter Bosz heeft al gesprekken gevoerd: baan in Premier League lonkt’

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 00:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:10

Peter Bosz staat in de belangstelling van Wolverhampton Wanderers, zo meldt The Telegraph maandagavond. De trainer moet bij the Wolves de opvolger worden van Bruno Lage, die onlangs ontslagen werd. Voor Bosz kwam er afgelopen week een einde aan het dienstverband bij Olympique Lyon.

Volgens de berichtgeving is Wolverhampton haastig op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en heeft de clubleiding reeds gesprekken gevoerd met Bosz. De voormalig trainer van onder meer Borussia Dortmund en Ajax is de voornaamste kandidaat om aan de slag te gaan bij de Premier League-club. The Telegraph schrijft dat Bosz een uitstekende indruk heeft achtergelaten tijdens de gevoerde gesprekken.

Wolverhampton praat naar verluidt op korte termijn met meerdere kandidaten, maar men zou wel graag vóór komende week een nieuwe manager aanstellen. Eerder werd er ook gespeculeerd over een spectaculaire terugkeer van succestrainer Nuno Espirito Santo, maar die optie lijkt inmiddels niet meer serieus te zijn. Verder viel ook de naam van de bij Sevilla ontslagen Julen Lopetegui. Het is vooralsnog onduidelijk of de Spaanse oefenmeester al op gesprek is geweest bij de clubleiding van Wolverhampton.

Bosz werd vorige week op straat gezet door Lyon nadat de Fransen in de laatste vijf competitiewedstrijden vier keer verloren en één keer gelijkspeelden. De coach werd in mei 2021 aangesteld en eindigde in zijn eerste seizoen als achtste in de Ligue 1, waardoor een ticket voor Europees voetbal werd misgelopen. Desondanks hield voorzitter Jean-Michel Aulas vertrouwen in de trainer, die aan een tweede jaargang mocht beginnen. Enkele maanden later werd dus echter besloten om voortijdig een punt achter de samenwerking te zetten. Eerder werd Bosz door BILD al gelinkt aan VfB Stuttgart.