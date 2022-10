Vader van Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers overleden

Maandag, 17 oktober 2022 om 23:42 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:53

De vader van Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers is zondag overleden. Dat maakte de club maandag bekend. De vader van Kuipers werd vorige week getroffen door een dubbele hersenbloeding. De aanvoerder van de Eagles vertelde afgelopen zaterdag na afloop van de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1) wat zijn vader was overkomen in gesprek met Hans Kraay jr. van ESPN.

"Het is een lastige week voor mij geweest", begon de linksback geëmotioneerd. "Mijn vader heeft woensdag twee hersenbloedingen gehad, waarvan de laatste hem fataal is geworden. Zijn lichaam is er nog wel, maar zijn hersenen doen het niet meer en de doktoren kunnen niets meer voor hem doen. Voor mij is het een pittige week geweest." Kuipers gaf aan dat hij wilde spelen tegen Heerenveen omdat hij daar veel kracht uit haalde.

?? | Vandaag heeft Go Ahead Eagles het droevige bericht bereikt dat de vader van Bas Kuipers gisteravond is overleden. Wij wensen Bas, zijn familie en zijn naasten veel sterkte met het verwerken van dit verlies. pic.twitter.com/kbvvwSpTCZ — Go Ahead Eagles ?? (@GAEagles) October 17, 2022

"Mijn vader was een groot fan. Hij vond het geweldig om te komen kijken en hij hield van de Eagles”, ging de linksback verder. “Hij vond het geweldig om hier te zijn en daarom heb ik besloten om te spelen. Ik kan niet de hele tijd zijn hand vasthouden. Ik denk dat hij weet dat het goed is. Ik denk dat hij juist wilde dat ik hier zou staan." René Hake, de trainer van Go Ahead Eagles, kreeg een aantal dagen vóór de wedstrijd een berichtje van zijn aanvoerder en dat ging door merg en been.

“Kuipers appte mij 's nachts al”, zei de oefenmeester. “De volgende ochtend hebben we erover gesproken en heeft hij verteld hoe alles gegaan is. Dat gaat echt door merg en been. Ik heb verder veel aan hem gelaten. Dit was heel zwaar voor ons allemaal. Het is heel erg triest, maar het brengt je tot bezinning over het leven.”