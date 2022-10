Danjuma solliciteert met fabelachtig optreden naar plek in WK-selectie

Maandag, 17 oktober 2022 om 23:08 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:17

Arnaut Danjuma was maandagavond de grote man bij Villarreal. De buitenspeler schoot zijn ploeg met twee treffers langs Osasuna (2-0) en bezorgde Villarreal daarmee de eerste overwinning in vier competitiewedstrijden in LaLiga. De openingstreffer van Danjuma was een knappe hakbal, waar Louis van Gaal met aandacht naar zal kijken.

De aanvaller lijkt nog altijd kans te maken op een plek in de WK-selectie van de bondscoach. Danjuma miste een groot deel van de openingsfase van het seizoen met een spierblessure en kon zich daardoor de afgelopen interlandperiode niet melden in Zeist voor de interlands in de Nations League tegen Polen (0-2 winst) en België (1-0 winst). Maandagavond liet Danjuma zien dat hij er nog altijd is.

De snelle buitenspeler zorgde er in de 42ste minuut namelijk voor dat zijn ploeg met een voorsprong de rust in ging. Nicolas Jackson werd door Álex Baena met een lange bal weggestuurd in de diepte, waarna de Senegalees de achterlijn haalde en Danjuma bereikte. De zesvoudig Nederlands international maakte de lage voorzet vervolgens met een weergaloos hakje af: 1-0.

Kort na rust verdubbelde Danjuma de voorsprong vanaf elf meter. Osasuna-doelman Sergio Herrera kwam te laat bij een voorzet en raakte tijdens zijn poging de bal weg te werken Baena hard met z’n vuist. Laatstgenoemde had daar zichtbaar last van. Danjuma eiste de gegeven strafschop vervolgens op en stuurde Herrera de verkeerde hoek in: 2-0. Villarreal wist daardoor na vier competitieduels zonder overwinning weer eens de volle buit te pakken en staat nu met vijftien punten uit negen wedstrijden op plek zeven in de Spaanse competitie.