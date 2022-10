Van Nistelrooij richt zich in het Spaans tot oud-ploeggenoot Karim Benzema

Maandag, 17 oktober 2022 om 22:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:50

Karim Benzema heeft maandagavond voor het eerst in zijn carrière beslag gelegd op de Ballon d'Or. Ruud van Nistelrooij maakt van de gelegenheid gebruik om de spits en zijn oud-ploeggenoot bij Real Madrid te feliciteren met de trofee. "Enhorabuena y merecido, querido Karim" (vrij vertaald: Gefeliciteerd en verdiend, Karim), zo schrijft de trainer van PSV op Twitter. De Fransman liet in Parijs onder meer teamgenoot Vinícius Júnior, Robert Lewandowski, Mohamed Salah en Sadio Mané achter zich. Het was voor eerst dat de prijs werd uitgereikt op basis van de prestaties in één seizoen.