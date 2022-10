Eus en Derksen steunen Kökçü: ‘Het stond in alle Turkse media’

Maandag, 17 oktober 2022 om 22:37 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:46

De nationale discussie die ontstond nadat Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü zondagmiddag tegen AZ (1-3 winst) weigerde om de regenboog-band te dragen heeft ook de tafel van Vandaag Inside bereikt. Johan Derksen heeft begrip voor de actie van de Turkse international, net als Özcan Akyol.

Zondagavond werd er bij Studio Voetbal ook aandacht aan besteed. “Die Pierre van Hooijdonk zit dan uit z’n nek te lullen, van dat een club het kan verplichten”, begint Derksen. “Dat is natuurlijk onzin, want als je een gereformeerde rechtsbuiten hebt, die wil echt niet het boegbeeld zijn van een abortus-beweging of van zelfdoding. Je moet dus altijd de godsdienst van de desbetreffende speler respecteren. Als ik Feyenoord geweest was, had ik hem ook gewoon aanvoerder gelaten. Want je weet, Kökçü is een moslim en die accepteren homofilie niet.”

Ook Akyol, beter bekend als Eus, deelde zijn mening over de situatie. “Wat me echt tegenviel was dat er niemand is die zegt: ja, we hebben er gewoon problemen mee als een man met een man gaat of een vrouw met een vrouw.” De schrijver heeft begrip voor Kökçü. “Die jongen is echt heel gelovig, hé? Hij staat op het veld te bidden; dat doen ze in Turkije niet eens. Kökcü is gewoon heel conservatief. Je hebt ook liberale moslims, die de band gewoon om zouden doen.”

Eus zegt dat er meer speelt bij Feyenoord. “De Roze Kameraden werden eerder al bestookt door allerlei mensen die het niet eens waren met hen. Dat waren geen moslims die de boel daar hebben beklad en vernield.” De schrijver zag dat Kökçü ‘opmerkelijk veel bijval’ kreeg voor zijn keuze de band niet te dragen. “Niet van moslims, maar van Feyenoord-aanhangers. Na afloop van de wedstrijd ging Kökçü juichen bij het uitvak en toen hoorde ik niemand roepen: slechte actie.” Eus vertelt dat de actie van de Feyenoorder ook in Turkije in de media kwam. “Deze jongen speelt in het nationale elftal van Turkije.”

“Vandaag stond overal in de Turkse media wat hij had gedaan”, gaat de schrijver verder. “Dat werd goedgekeurd. Stel dat hij die band wel om had gedaan en hij moest zich straks melden bij het Turkse elftal, dan had hij geen leven meer. Bovendien, je ziet dat hij zich als conservatieve moslim manifesteert. In de buurt, je wordt gewoon verstoten. Je kan niet meer naar een moskee gaan als je die band hebt gedragen.” Aan tafel wordt benoemd dat het woord ‘homo’ in Nederlandse stadions nog vaak als scheldwoord wordt gebruikt.

Bas Nijhuis, die eveneens te gast is in de studio, beaamt dat en geeft aan dat de regenboog-band naast de acceptatie van de LHBTIQ+-community ook aandacht vroeg voor racisme en discriminatie. Derksen vraagt zich het nut van de actie met de aanvoerdersband af. “Ieder weldenkend mens is het daarmee eens, maar waarom moeten we dat doorlopend met zo’n band bevestigen? Ik laat me ook niet dwingen om daaraan mee te doen. Denk je dat we de problemen in de stadions met deze band oplossen?”