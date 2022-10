Gullit schrikt van ‘verschrikkelijke’ Timber en neemt eerdere complimenten terug

Maandag, 17 oktober 2022 om 21:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:25

Ruud Gullit is niet tevreden over de recente optredens van Jurriën Timber. De centrumverdediger van Ajax ontving onlangs nog lovende kritieken van de analyticus, die na het bekijken van de afgelopen wedstrijd zijn woorden besluit terug te trekken. Verder is Gullit tijdens de talkshow Rondo van Ziggo Sport zeer kritisch op het spel dat Daley Blind op de mat legt.

“Wij hebben hier met Timber gesproken en toen hebben we hem gezegd dat hij echt vooruit is gegaan, maar daarna was het verschrikkelijk. Dat kan hij zichzelf ook kwalijk nemen, en dan doel ik op de wijze waarop: hij wordt eruit gelopen en hij blijft maar doorlopen. Toen ik hem de afgelopen duels zag, dacht ik: die woorden trek ik terug, want dit is geen verdediger.” Eind september liet de analist Timber nog blozen tijdens Rondo, toen de verdediger via een videoverbinding de tafelheren te woord stond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik had altijd: in balbezit vind ik je altijd een van de besten. Echt, je kan zó goed voetballen”, zo zei Gullit op 26 september. “Ik had altijd twijfels over verdedigen, want je bent niet zo groot (Timber is 1,82 meter lang, red.). Maar ik zie wel dat je ook daarin beter bent geworden. Vooral in die duels. Want jullie spelen ook bij Ajax met veel ruimte achter je, dan moet je toch soms wel goed kunnen dekken. En ik vind dat je daarin ongelooflijke stappen hebt gemaakt. Ik kijk niet alleen maar naar wat je met de bal kan, want bijna elke Ajacied kan goed voetballen. Dat is het DNA van Ajax. Ik kijk naar verdedigen. Kijk maar naar De Ligt, die heeft het moeten leren in Italië", verwijst Gullit naar de naar Bayern München vertrokken international.

Gullit is overigens niet alleen kritisch op het spel van Timber, want ook Blind scoort een onvoldoende in de ogen van de analist. “Het lijkt af en toe wel alsof hij móét spelen. Het lijkt erop dat er van alles wordt gedraaid om hem te laten spelen. Zo zie ik het. Op een gegeven moment zag ik dat hij tegen Napoli weer centraal achterin stond, waardoor Calvin Bassey ineens als linksback moest spelen. Aan de bal is Blind een van de beste spelers, maar verdedigend... Het is moeilijk voor hem nu. Het lijkt alsof er een plek voor hem gecreëerd moet worden. Daar lijkt het op”, besluit Gullit.