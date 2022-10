Mark van Bommel zet vapende Radja Nainggolan uit A-selectie Antwerp

Maandag, 17 oktober 2022 om 21:36 • Noel Korteweg

Mark van Bommel heeft Radja Nainggolan uit de A-selectie van Royal Antwerp gezet, zo maakt de club maandag bekend op de officiële clubwebsite. De 34-jarige spelmaker zat zondag voorafgaand aan het duel tegen Standard Luik (3-0 verlies) te vapen op de reservebank en dat is hem nu duur komen te staan. De middenvelder is ‘voor onbepaalde tijd’ niet meer welkom bij het eerste elftal.

“RAFC heeft maandag een gesprek gehad met Nainggolan over zijn algemeen functioneren en over hoe bepaalde gedragingen afstralen op de club en de spelersgroep”, luidt de verklaring van Antwerp. “De club heeft beslist om Radja voor onbepaalde tijd uit de A-kern te zetten. Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over wat onze club wel en niet van haar speler verwacht. Speler noch club zullen hierover verder commentaar geven.” Het is niet de eerste keer dat Nainggolan ‘rokend’ in het nieuws komt. In 2016 veroorzaakte hij een nationale rel toen bleek dat hij tijdens het EK in Frankrijk rookte.

De Pro League, de vereniging van alle Belgische profclubs, reageerde maandag ook op het incident van Nainggolan. “We hebben samen met Stichting tegen Kanker een totaal rookverbod geïnstalleerd in onze stadions in 2021, omdat we een gezonde omgeving willen creëren voor onze voetbalfans. Dat rookverbod geldt voor alle aanwezigen in het stadion. Ook voor spelers dus. We hebben hierover al contact gehad met Antwerp die het punt bespreken met de betrokken speler. De Pro League zelf kan geen straf uitdelen, dat is aan de werkgever of de uitbater van het stadion.”

Het is de tweede keer in korte tijd dat de dertigvoudig Belgisch international in opspraak raakt. Eerder werd hij door de Antwerpse politie namelijk opgepakt omdat hij rondreed zonder rijbewijs. Zijn club Antwerp liep afgelopen zondag op bezoek bij Standard tegen de tweede nederlaag in de laatste drie competitiewedstrijden aan. Twee weken geleden werd er verloren op bezoek bij Kortrijk (2-1), maar dat werd vorige week in eigen huis goedgemaakt tegen Sint Truiden (2-0 winst). De ploeg van Van Bommel moest door de nederlaag van zondag de koppositie wel afstaan aan Genk, dat nu één punt meer heeft dan Antwerp.