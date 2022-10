Karim Benzema brengt met outfit op Ballon d’Or gala ode aan Tupac Shakur

Maandag, 17 oktober 2022 om 21:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:11

Karim Benzema heeft zich maandagavond in een bijzondere outfit op het Ballon d’Or-gala gepresenteerd. De spits van Real Madrid is verschenen in het pak dat veel wegheeft van de kleding die Tupac Shakur ooit droeg. De overleden rapper is een grote inspiratiebron voor Benzema. De Franse spits kreeg uit handen van Zinédine Zidane de Ballon d’Or uitgereikt in Parijs vanwege zijn prestaties met de Koninklijke in het seizoen 2021/22.