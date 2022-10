Fenerbahçe nadert koppositie na overwinning op Ankaragücü

Maandag, 17 oktober 2022 om 21:15 • Noel Korteweg

Fenerbahçe heeft maandagavond goede zaken gedaan in de Süper Lig. De ploeg van trainer Jorge Jesus won op bezoek bij MKE Ankaragücü met 0-3 dankzij treffers van Michy Batshuayi, Irfan Kahveci en Diego Rossi. Fenerbahçe nadert koploper Adana Demirspor door de overwinning nu op één punt, al hebben de Gele Kanaries wel één wedstrijd minder gespeeld.

Batshuayi, die afgelopen zomer overkwam van Chelsea, opende na amper twee minuten spelen al de score. De 47-voudig Belgisch international kreeg de bal na een vrije trap van Lincoln wat gelukkig voor zijn voeten, waarna Batshuayi van dichtbij binnen kon tikken: 0-1. De spits maakte daarmee zijn vijfde doelpunt in acht wedstrijden voor de Turken.

Ruim twintig minuten later was het Kahveci die raak schoot. Fenerbahçe zette hoog druk op Ankaragücü en veroverde daardoor de bal op de helft van de tegenstander. Enner Valencia gaf de bal vervolgens mee aan de diepgaande Kahveci, die meteen hard uithaalde. Gökhan Akkan, de doelman van Ankaragücü, zag de bal vervolgens tussen zijn benen door in het net verdwijnen: 0-2. In de absolute slotfase zette Rossi de eindstand op het bord.

Ferdi Kadioglu, die uit de jeugd van NEC komt, haalde de achterlijn alvorens hij de bal met wat geluk bij Rossi wist te krijgen. De Uruguayaanse aanvaller maakte dankbaar gebruik van de voorzet van Kadioglu en schoot van dichtbij raak: 0-3. Fenerbahçe klimt door de overwinning op naar plek twee in de Süper Lig en staat na negen wedstrijden op twintig punten, evenveel als nummer drie Basaksehir. Adana Demirspor staat met 21 punten uit tien wedstrijden op plek één.