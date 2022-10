Gavi troeft Ryan Gravenberch af en legt beslag op Kopa Trophy

Maandag, 17 oktober 2022 om 21:07 • Mart van Mourik

Gavi heeft maandagavond tijdens de Ballon d’Or-verkiezing beslag gelegd op de Kopa Trophy. De middenvelder van Barcelona is daarmee de opvolger van ploeggenoot Pedri, die de trofee van France Football voor de beste speler onder de 21 jaar twaalf maanden geleden won. Gavi troef onder meer de eveneens genomineerde Ryan Gravenberch af: laatstgenoemde eindigde op de zesde plek.

In de strijd om de trofee namen Gravenberch en Gavi het op tegen slechts twee verdedigers: Josko Gvardiol (RB Leipzig) en Nuno Mendes (Paris Saint-Germain). Met name in hun eigen linie, op het middenveld, vonden Gravenberch en Pedri veel concurrenten terug. Met Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München) en Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) hadden zijn grote namen tegenover zich. In de voorhoede werden er dit jaar maar twee spelers genomineerd. Bukayo Saka (Arsenal) en Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) maakten eveneens kans op de felbegeerde trofee.

Vorig seizoen werd Gravenberch ook al genomineerd voor de trofee en door zijn sterke seizoen bij Ajax kwam Gravenberch nu opnieuw in aanmerking. De prijs wordt sinds 2018 uitgereikt. In het verleden won één Nederlander de Kopa Trophy: Matthijs de Ligt wist te winnen in 2019. Een jaar eerder eindigde Justin Kluivert op de derde plek achter Kylian Mbappé. In de meest recente editie ging Barcelona-middenvelder Pedri er dus met de prijs vandoor.

Waar de achttienjarige Gavi vorig seizoen al regelmatig kon rekenen op basisplek bij Barcelona, lijkt hij dit seizoen helemaal een vaste kracht in het elftal van Xavi. Ondertussen speelde hij ook al twaalf interlands voor de nationale ploeg van Spanje. De middenvelder stond dit seizoen al zeven keer in negen LaLiga-duels in de basis; afgelopen voetbaljaargang stond hij 28 keer in de startopstelling.