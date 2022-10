KNVB gaat flink door het stof bij Khalid en Sophie vanwege ‘Kökçü-gate’

Maandag, 17 oktober 2022 om 20:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:48

De beslissing van Orkun Kökçü en Redouan El Yaakoubi om afgelopen weekend de OneLove-aanvoerdersband te weigeren maakt veel tongen los. Zo komt de discussie ook op tafel tijdens de maandagse editie van Khalid & Sophie, waar Houssin Bezzai – KNVB-programmamanager racisme en discriminatie – en Paul van Dorst (voorman van de Roze Kameraden, supportersvereniging van Feyenoord voor en door LHTBI'ers) te gast zijn. De tafel vraagt zich af in hoeverre het duidelijk was dat de OneLove-band voor iedere vorm van discriminatie stond, om welke reden Bezzai en de KNVB het flink moeten ontgelden.

Kökçü en El Yaakoubi, aanvoerders bij respectievelijk Feyenoord en Excelsior, weigerden zondag om uiteenlopende redenen om de speciale band te dragen. Eerstgenoemde gaf te kennen dat vanwege religieuze overwegingen niet te willen, El Yaakoubi vond dat de strekking van de band verder moest gaan dan alleen de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. De werkelijke intentie van de band, zo wordt duidelijk bij Khalid en Sophie, was echter om een statement te maken tegen iedere vorm van discriminatie.

Presentator Khalid Kasem vraagt Van Dorst of de Roze Kameraden worden teruggeworpen door de gebeurtenissen van afgelopen weekend. "Ik denk wel dat het ons niet gaat helpen in de strijd die we momenteel aan het strijden zijn", erkent hij. "We hebben het afgelopen jaar al heel veel mooie stappen gemaakt. Wat dat betreft vind ik het heel jammer dat twee spelers besloten hebben die band niet te dragen. Helemaal omdat deze aanvoerdersband staat voor een bredere boodschap, tegen elke vorm van discriminatie."

De captains van Excelsior en Feyenoord weigerden dit weekend de One Love-band - een statement tegen racisme, discriminatie en uitsluiting - te dragen. Houssin Bezzai van de KNVB: “Wij kunnen hem ook niets opleggen.” #KhalidenSophie pic.twitter.com/u0QTkYQeMU — Khalid & Sophie (@khalidensophie) October 17, 2022

Ook Bezzai spreekt zijn teleurstelling uit. "Het is gewoon heel lastig om dit weekend goed te praten. Het is lastig als KNVB omdat wij ons het hele jaar al uitspreken tegen dit soort uitingen. Wij willen gewoon zorgen dat iedereen zich prettig voelt in het stadion. Maar het enige wat je kunt doen is de keuze van de spelers respecteren. Wel zeggen wij als KNVB: 'Wij staan hiervoor'." Die laatste opmerking maakt iets bij Kasem los.

De presentator vraagt zich openlijk af of de KNVB de aanvoerders niet op had moeten leggen om de band te dragen. Bezzai vindt van niet. "Als wij iemand iets gaan opleggen, is de boodschap dan nog wel zo krachtig?", stelt hij. "Want wij zeggen ook dat we niemand willen uitsluiten, dus dan kunnen we niemand iets opleggen." Dat snapt Kasem niet. "Dit is toch een campagne die gaat over verbinding en het zijn tegen elke vorm van discriminatie? Wat maakt het dan dat je zegt dat je het kunt respecteren als iemand daar niet achter staat?", aldus de zichtbaar bewogen talkshowhost.

Dan werpt tafelgast Sander de Kramer een ander punt op. "Dit is niet helemaal duidelijk over het voetlicht gekomen, hoor. Er zijn heel veel spelers die niet wisten dat het een bredere boodschap was. Dat wisten ze niet, omdat ook de regenboog in de band terugkwam. Uiteindelijk hebben jullie (de KNVB, red.) de band neergelegd bij de clubs en waren jullie afhankelijk van hoe zij het communiceerden naar de spelers."

Bezzai is van mening dat de boodschap van de OneLove-campagne duidelijk genoeg was. "Wij zijn al twee jaar bezig die uit te dragen." Toch plaatsen de meesten aan tafels daar hun twijfels bij. De Kramer verwijst naar het voorbeeld van El Yaakoubi. "Hij heeft heel duidelijk aangegeven: ik draag deze band, want ik wil voor iedereen staan. Dan is er een communicatieprobleem." Ook Van Dorst geeft toe: "We weten niet of de boodschap duidelijk was, daar doen we aannames over. Daarom wil ik ook heel graag de verdieping ingaan met de club en de speler (in Van Dorsts geval zijn favoriete club Feyenoord en aanvoerder Kökçü, red.).

Kasem steekt zijn persoonlijke slotsom daarop niet onder stoelen of banken. "Waar Kökçü voor staat is tegen elke vorm van discriminatie. En al zou het alleen om LHBTI+ gaan, dan nog moet je zeggen: 'Ik ben tegen uitsluiting en discriminatie van die specifieke groep'. Dan kun je wel tegen clubs zeggen: 'Ik kan het je niet verplichten', maar je kan wel zeggen dat het onacceptabel is! De aanvoerder is iemand die zou moeten uitdragen wat het standpunt van Feyenoord is." Bezzai blijft echter bij zijn opvatting dat niemand iets opgelegd kan worden.