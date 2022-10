Haller wordt met 13de plek op Ballon d'Or-verkiezing beloond voor prestaties

Maandag, 17 oktober 2022 om 19:44 • Mart van Mourik

Sébastien Haller is op de dertiende plek geëindigd in de Ballon d’Or verkiezing. De Ivoriaans international wordt beloond voor zijn prestaties van afgelopen seizoen bij Ajax. Inmiddels staat de spits onder contract bij Borussia Dortmund, maar met ingang van deze editie van de verkiezing van France Football wordt er alleen gekeken naar afgelopen voetbaljaargang en niet meer naar het volledige kalenderjaar.

Afgelopen voetbaljaargang zette Haller een bijzondere prestatie neer. In 43 officiële duels in het shirt van Ajax kwam de aanvaller liefst 34 keer tot scoren en hij wist zich bovendien te kronen tot topscorer van de Eredivisie met 21 treffers. Ook in de Champions League liet Haller zich van zijn beste kant zien. In de groepsfase van het miljardenbal was de vijftienvoudig international tien keer trefzeker; in de achtste finale scoorde hij eenmaal. Verder scoorde de centrumspits nog tweemaal in de TOTO KNVB Beker.

Afgelopen zomer vertrok Haller voor een bedrag van circa 31 miljoen euro naar Borussia Dortmund, al kwam hij helaas nog niet officieel in actie namens die Borussen. De aanvaller werd gediagnosticeerd met teelbalkanker, waaraan hij momenteel nog behandeld wordt. Voor de camera van de organisatie van de Ballon d’Or geeft hij aan dat het goed met hem gaat en dat hij hoopt de trofee ooit een keer te winnen.