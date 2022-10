Koeman vindt tweede assistent voor Oranje op de bank naast Arne Slot

Maandag, 17 oktober 2022

Sipke Hulshoff wordt na komend WK assistent van Ronald Koeman. Dat bevestigt de KNVB in een officieel persbericht. De 47-jarige Hulshoff is momenteel assistent van Arne Slot bij Feyenoord, maar zal gedetacheerd worden aan de bond voor zijn werkzaamheden als rechterhand van Koeman. De aanstaande bondscoach, die het roer na het WK overneemt van Louis van Gaal, voegde eerder zijn broer Erwin en Patrick Lodewijks toe aan zijn technische staf.

Hulshoff is sinds begin dit seizoen assistent van Slot, net als John de Wolf en Marino Pusic. De Fries trad een jaar eerder in dienst bij Feyenoord, toen als hoofdtrainer van de Onder 21. Dat hij nu een duorol gaat vervullen, maakt hem apetrots. "Ik ben Feyenoord dankbaar dat zij ervoor openstaan om mijn functie bij de club met die van assistent-trainer bij het Nederlands elftal te combineren. Het beste van twee werelden, aangezien ik me bij Feyenoord en deze staf enorm op mijn plek voel en deze mogelijkheid bij Oranje ook graag aan wil grijpen", laat Hulshoff optekenen door het Algemeen Dagblad.

Ook Koeman zelf laat weten verheugd te zijn over de aanstelling van zijn nieuwe assistent. "Sipke is een innovatieve veldtrainer, die onze technische staf goed aanvult", zegt de bondscoach. "In mijn staf probeer ik altijd mensen samen te brengen die elkaar versterken. Ik denk dat dat gelukt is.” Half mei werd al duidelijk dat Koeman zijn broer Erwin mee zou nemen naar zijn tweede dienstverband als bondscoach van Oranje. De twee werkten ook al in dezelfde verhoudingen samen bij Southampton en Everton. Bij laatstgenoemde club werkte Ronald ook al met Lodewijks. De keeperstrainer maakte bovendien deel uit van Ronalds technische staf bij Feyenoord en zijn eerste periode bij het Nederlands elftal.

Hulshoff, die nooit een wedstrijd als prof speelde, was in het verleden onder meer werkzaam in de jeugd van SC Cambuur en FC Groningen. Bij eerstgenoemde club was hij in 2017 zelfs nog even interim-trainer. Voordat de geboren Leeuwarder in Rotterdam belandde, was hij werkzaam als assistent bij FC Volendam. Hulshoff beschikt over de UEFA Pro-licentie, de bekroning voor de hoogst mogelijke trainersopleiding van de KNVB Academie.