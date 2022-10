Cristiano Ronaldo evenaart laagste Ballon d'Or-klassering ooit na horrorjaar

Cristiano Ronaldo is als twintigste geëindigd in de verkiezing om de Ballon d'Or. De vijfvoudig winnaar van de prestigieuze voetbalprijs daalt daarmee liefst veertien plekken ten opzichte van vorig jaar, toen hij als zesde eindigde op de lijst. Het zal alles te maken hebben met de sportieve crisis waarin Ronaldo en Manchester United afgelopen seizoen in verkeerden. De Portugees werd nog wel clubtopscorer, maar wist de Engelse grootmacht enkel (en ternauwernood) naar Europa League-kwalificatie te loodsen.

Ronaldo beleeft momenteel het grootste sportieve verval uit zijn carrière, maar sinds dit jaar wordt de Ballon d'Or enkel uitgereikt op basis van prestaties uit het afgelopen seizoen. Met 24 goals in 39 wedstrijden over alle competities kon de steraanvaller persoonlijk nog enigszins spreken van een prima jaar. Dit seizoen staat de teller vooralsnog op twee doelpunten in twaalf wedstrijden. Bovendien moest Ronaldo in zes van die twaalf duels vanaf de bank beginnen.

Dit jaar eindigt Ronaldo dus als twintigste in de verkiezing voor beste voetballer van het jaar. De laatste keer dat hij op zo'n lage plek belandde was in 2005. Ook toen eindigde Ronaldo als twintigste. De routinier moet in de editie van dit jaar onder andere Virgil van Dijk voor zich dulden, die de zestiende plek bemachtigde. Ronaldo houdt wel Harry Kane (21ste), Bernardo Silva (gedeeld 22ste) en Darwin Núñez voor zich, om maar enkele namen te noemen. Lionel Messi, die zeven keer de trofee in de wacht sleepte, behoort niet eens tot de laatste dertig.

La Gazzetta dello Sport wist maandagochtend al te melden dat Karim Benzema waarschijnlijk de editie van 2022 gaat winnen. Ook transfermarktexpert Fabrizio Romano kon dat bevestigen. De top vijf zal volgens hun informatie gecompleteerd worden door Vinícius Júnior (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Sadio Mané (Bayern München) en Robert Lewandowski (Barcelona). Laatstgenoemde was afgelopen editie nog runner-up. De livestream van het Ballon d'Or-gala is vanaf 19.30 uur te zien op Ziggo Sport.