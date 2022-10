Trainer Gent blijft vijanden maken: na ‘doodschieten’ is voorzitter aan de beurt

Maandag, 17 oktober 2022 om 17:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:43

Hein Vanhaezebrouck heeft voor de tweede keer binnen een paar dagen voor ophef gezorgd in België. De trainer van AA Gent kwam afgelopen donderdag al onder vuur te liggen, daar hij zijn spelers op controversiële wijze afviel na de nederlaag tegen Djurgårdens IF in de Conference League (4-2). Zondag was ook de voorzitter van de Buffalo's aan de beurt. Ivan de Witte had kritiek op de speelwijze van Gent, waar Vanhaezebrouck niet van gediend was.

De Witte gaf na afloop van het midweekse Conference League-duel een interview. Daarin uitte hij kritiek op de instelling van de spelers, het spelsysteem en op de trainer. "Ook de paus is niet feilloos", sprak De Witte over Vanhaezebrouck. Na afloop van de gewonnen competitiewedstrijd tegen KV Mechelen (3-0) had de gewezen oefenmeester zijn reactie klaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik kan niet aanvaarden dat mensen er zijn die zeggen dat er geen drive of overtuiging is. Dat klopt helemaal niet. Sorry, hè. Djurgårdens had acht doelpogingen, wij 21 (twintig volgens de UEFA-statistieken, red.)", begon Vanhaezebrouck. Daarop zette hij openlijk zijn twijfels bij de kennis en kunde van De Witte. "Om tegen mij te spreken over systemen en manier van voetballen, publiekelijk, moet je een kenner zijn. De voorzitter en ik hebben vrijdag samengezeten op het vliegtuig. Daar heb ik vastgesteld dat hij nog geen enkel beeld had teruggezien van de wedstrijd.”

De uitspatting van Vanhaezebrouck volgt in een week waarin hij al onderwerp van gesprek was in de Belgische media. De 58-jarige oefenmeester had na het duel met Djurgãrdens fikse woorden over voor zijn defensie. "Wij geven hen één of twee kansen en zij scoren. Bij ons is het piece of cake.. Maar ik kan ze (zijn eigen spelers, red.) niet doodschieten, want dan kom ik spelers tekort. Ik kan ze niet neerkogelen, dat gaat niet", klonk het tijdens de persconferentie.

Ruzie en controverse is Vanhaezebrouck sowieso niet vreemd. De Belg kwam in zijn eerste periode als trainer van Gent (tussen 2014 en 2017) al regelmatig in de clinch te leggen met De Witte en overige bestuursleden. Het feit dat Vanhaezebrouck de club in 2015 de eerste landstitel ooit bezorgde, deed De Witte besluiten hem in 2020 terug te halen. Sindsdien hield Vanhaezebrouck zich afzijdig van publieke bonje, tot afgelopen donderdag.