Mason Greenwood hoort verdict van rechter na breken borgtochtvoorwaarden

Maandag, 17 oktober 2022 om 16:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:39

Mason Greenwood moet minimaal vijf weken in hechtenis blijven. De 21-jarige aanvaller van Manchester United verscheen maandag in de rechtbank, op verdenking van verkrachting, mishandeling, bedreiging en emotioneel en psychisch misbruik van zijn ex-vriendin Harriet Robson. Greenwood mocht het onderzoek daarnaar aanvankelijk in vrijheid afwachten, maar hield zich niet aan de borgtochtvoorwaarden. Daarom werd de Engelsman opnieuw gearresteerd, en besloot de rechter tot een nieuwe opsluiting.

Greenwood verscheen maandag in aanwezigheid van zijn ouders voor de rechtbank van Manchester en Salford. De aanvaller arriveerde daar in een politiebusje, daar hij na zijn nieuwe arrestatie al twee nachten in hechtenis had doorgebracht. Greenwood bevestigde alleen zijn naam, geboortedatum en adres voordat de districtsrechter het overnam. Die oordeelde dat de jongeling opnieuw in detentie moet tot de volgende zitting op 21 november.

De straf voor Greenwood volgt op het schenden van de borgtochtvoorwaarden. Hij mocht het onderzoek naar de beschuldigingen sinds januari in vrijheid afwachten, mits hij geen contact met het slachtoffer, haar ouders of vrienden zou opnemen. De enkelvoudig Engels international slaagde er dus niet in zich aan die voorwaarden te houden. Daarom werd hij afgelopen zaterdagochtend opnieuw gearresteerd.

Sinds zijn eerste arrestatie begin dit jaar is Greenwood geschorst bij United en kwam hij geen enkele speelminuut meer in actie. Greenwood staat al jaren bekend als een van de grootste talenten van United. Hij speelde al 117 wedstrijden voor the Red Devils waarin hij goed was voor 33 doelpunten. Nike maakte na zijn eerste arrestatie bekend dat het het sponsorcontract met de aanvaller had verbroken, terwijl ook EA Sports afstand van Greenwood nam door hem te verwijderen uit FIFA 22.