Politie meldt nieuwe ontwikkelingen in overvalzaak Dusan Tadic

Maandag, 17 oktober 2022 om 16:33 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:37

De politie heeft twee mannen van 19 en 26 aangehouden voor de gewelddadige poging tot overval op Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax werd in de nacht van 27 op 28 juli vlak bij zijn huis in Amsterdam-Zuid aangevallen. De twee verdachten, een man van 19 uit Amsterdam-Noord en een man van 26 uit IJburg, zitten vast en worden dinsdag 18 oktober voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Door gebruik te maken van videomateriaal uit de omgeving hebben rechercheurs het tweetal aan kunnen houden, zo liet de Amsterdamse politie middels een persbericht weten. Tadic is op de hoogte gesteld van de aanhoudingen. Op de desbetreffende avond in juli zag hij de twee mannen staan, nadat hij in de buurt van zijn woning had geparkeerd. De belagers droegen beide helmen en donkere kleding. Volgens de politie was Tadic ‘zeer alert’ en besloot hij het meteen op een rennen te zetten.

Na een achtervolging door de buurt ontstond er een worsteling tussen Tadic en de twee verdachten waarbij de Serviër lichtgewond raakte. Uiteindelijk rende hij bij een hotel naar binnen waarna de politie werd gebeld. Bij de poging tot overval werd geen buit gemaakt. Er is een vermoeden dat de verdachten het op een horloge van de voetballer hadden gemunt, al sloot de politie destijds ook niet uit dat de overvallers van plan waren om Tadic’ woning binnen te gaan.

Het incident in juli gebeurde slechts enkele dagen voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, waarin Ajax met 3-5 verloor van PSV. Hoewel Tadic volgens de politie bij het incident niet gewond raakte, was wel te zien dat hij in die wedstrijd pleisters droeg om de vingers van zijn rechterhand. De Serviër speelde de gehele wedstrijd.