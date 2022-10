‘Ik geloof dat Slot hem gewoon op z’n Rotterdams op z’n kloten heeft gegeven’

Maandag, 17 oktober 2022 om 15:03 • Wessel Antes

Arne Slot was niet tevreden over de manier waarop Danilo zich de afgelopen weken liet zien als invaller bij Feyenoord, zo gaf de trainer van Feyenoord na afloop van de wedstrijd tegen AZ (3-1 winst) aan tijdens de persconferentie. De oefenmeester zag wel dat de 23-jarige Braziliaan zich in Alkmaar van zijn beste kant liet zien. Danilo, die afgelopen week een gesprek voerde met Slot, was met een prachtig afstandsschot verantwoordelijk voor de derde Rotterdamse treffer.

Slot sprak tijdens de persconferentie uitgebreid over de houding van Danilo. “Dani viel in en ik kreeg bij de laatste twee keer het gevoel dat hij zichzelf iets te veel slachtoffer vond. Daar hebben we over gesproken. Ik heb gezegd dat ik wil dat hij met een andere houding het veld op gaat, al zal ik maar niet vertellen hoe ik dat precies gezegd heb. Hij moest er in ieder geval voor zorgen dat hij mijn ongelijk ging bewijzen. Dat staat los van de schitterende goal, want dat heeft niets met fanatisme te maken. Ik heb hem gewoon veel fanatieker en agressiever in zien vallen dan de laatste twee keer.”

Dennis Kranenburg, clubwatcher bij RTV Rijnmond, denkt dat het gesprek tussen Slot en Danilo stevig is geweest. “Ik geloof dat Slot 'm gewoon op z'n Rotterdams op z'n kloten heeft gegeven, omdat hij niet tevreden was over hoe hij met zijn rol op het tweede plan omgaat. Als je dan in de ploeg komt en de bal zo keihard van grote afstand in de kruising schiet, dan geef je ook wel even je visitekaartje af aan de trainer.”

Danilo zelf liet zich na de wedstrijd voor de camera’s van ESPN ook uit over zijn situatie. “Hij (Slot, red.) heeft me verteld dat ik moet verbeteren in bepaalde onderdelen van het spel. Wat ik moet verbeteren? Heel veel. Maar ik ben nog jong en overgekomen van Ajax, waar ik niet veel heb gespeeld. Ik train nu iedere dag hard en wil het laten zien aan de trainer en aan de club en mijn medespelers." Na zijn eerste veertien wedstrijden voor Feyenoord staat Danilo op acht treffers. Concurrent Santiago Giménez was in twaalf wedstrijden goed voor vijf doelpunten.