Spijt na vermeende droomtransfer: ‘Beter naar Ajax kunnen vertrekken’

Maandag, 17 oktober 2022 om 14:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:34

Oussama Assaidi verruilde in 2012 sc Heerenveen voor Liverpool, maar geeft toe dat hij beter een overstap naar Ajax had kunnen maken. Hoewel hij naar eigen zeggen makkelijk meekon bij the Reds kreeg de aanvaller amper speelminuten. Uiteindelijk speelde hij slechts twaalf wedstrijden voor Liverpool. In 2019 zette Assaidi een punt achter zijn carrière.

In Friese dienst maakte Assaidi een sterke periode door. Hij speelde 93 wedstrijden voor Heerenveen, scoorde daarin 22 keer en gaf 25 assists. Dat leverde belangstelling op vanuit binnen- en buitenland. Ajax en Liverpool waren zeer concreet en uiteindelijk koos de Marokkaan voor een dienstverband in Engeland. Liverpool betaalde toentertijd 2,4 miljoen pond (ruim 2,7 miljoen euro) aan Heerenveen voor de aanvaller.

Oussama Assaidi draaide zijn Liverpool-teamgenoten op de training helemaal dol, maar kreeg weinig minuten. "Achteraf had ik beter eerst naar Ajax kunnen gaan." #DeVoetbalkantine — ESPN NL (@ESPNnl) October 16, 2022

Zijn periode bij Liverpool werd geen succes. Bij De Voetbalkantine op ESPN vertelde Assaidi dat hij het op de trainingen wél liet zien. “Ik kon tijdens de trainingen makkelijk mee en die Carragher (Jamie, red.) draaide ik eigenlijk helemaal dol. In zowel de Europa League als Carling Cup werd ik twee keer uitgeroepen tot 'Man of the Match', maar in de Premier League kreeg ik bijna geen minuten. Hoe moet jij je dan laten zien? Achteraf had ik een betere keuze moeten maken. Eerst naar Ajax, dan kom je toch wat groter binnen. Nu kwam ik van Heerenveen, tja.”

Volgens de buitenspeler is het verschil tussen de Premier League en de Eredivisie ook levensgroot. “Alles gaat veel sneller in de Premier League. De duels zijn veel harder, je krijgt bijna geen adem. In de Eredivisie kun je nog even je veters strikken, je kan nog een actie maken. Je krijgt hier veel ruimte, er zit weinig druk op.” Assaidi werd door Liverpool uiteindelijk uitgeleend aan Stoke City. Daarna tekende hij bij Al-Ahli en na een periode bij FC Twente beëindigde hij in 2019 zijn carrière.