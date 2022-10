Ophef in Engeland na nieuw incident met supporters op Anfield

Maandag, 17 oktober 2022 om 14:00 • Wessel Antes • Laatste update: 14:06

Manchester City is niet blij met de manier waarop de spelersbus zondagavond is aangevallen tijdens het verlaten van Anfield, zo meldt Sky Sports. Ondanks de 1-0 overwinning hebben supporters van Liverpool na afloop van de wedstrijd voor beschadigingen aan de City-bus gezorgd. Het is niet het eerste incident rondom een duel tussen City en Liverpool op Anfield.

The Citizens zijn niet te spreken over het gedrag van de fans van Liverpool. In 2018 kregen the Reds een boete van de UEFA nadat de City-bus werd aangevallen voor aanvang van de kwartfinale van de Champions League. Toch is Liverpool er niet in geslaagd om een nieuw incident te voorkomen, waardoor City niet blij is met de voorzorgsmaatregelen van de aartsrivaal.

Some of the disgusting graffiti left in the away end at Anfield today. #LFC pic.twitter.com/N5IhNNz2fR — James Pearce (@JamesPearceLFC) October 16, 2022

Ook de fans van City hebben zich misdragen op Anfield. James Pearce, Liverpool-watcher voor The Athletic, deelde zondagavond via een Twitter een foto van de toiletten bij het uitvak. Op de deur hebben de City-fans teksten geschreven die refereren naar de Hillsboroughramp, waarbij bijna honderd Liverpool-fans om het leven kwamen. Daarnaast waren er gedurende de wedstrijd diverse kwetsende spreekkoren te horen vanuit het uitvak.

Liverpool bezorgde City zondagavond de eerste nederlaag in de Premier League van dit seizoen. De kraker brandde pas na rust echt los. Beide ploegen creëerden grote mogelijkheden, maar een slimme actie van Mohammed Salah bleek voldoende voor een zege van the Reds: 1-0. Jürgen Klopp kreeg in de slotfase nog rood, nadat de Duitse oefenmeester zich liet gaan na een vermeende overtreding op Salah. De sfeer was gedurende de gehele wedstrijd grimmig op Anfield.