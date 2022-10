Feyenoord en dure kracht hoogstwaarschijnlijk in januari al uit elkaar

Maandag, 17 oktober 2022 om 12:54 • Wessel Antes • Laatste update: 13:21

De kans is aannemelijk dat Feyenoord en Fredrik André Bjørkan in januari al uit elkaar gaan, zo meldt 1908.nl. De Rotterdamse club huurt de 24-jarige linksback dit seizoen van Hertha BSC, maar de Noor kwam tot dusver slechts 69 speelminuten in actie. Tijdens de uitwedstrijd tegen AZ (3-1 winst) zat Bjørkan niet eens bij de selectie. Feyenoord lijkt er zodoende voor te kiezen om de linkspoot terug te sturen naar Berlijn.

De Noor werd eind augustus vastgelegd om de problemen op de linksbackpositie bij Feyenoord op te lossen. De club betaalt dit seizoen tonnen aan Hertha om Bjørkan te kunnen lenen, maar doet amper een beroep op zijn diensten. Met Marcos López, Quilindschy Hartman en Dávid Hancko moet de linksback meerdere teamgenoten voor zich dulden.

Feyenoord, Hertha en de zaakwaarnemer van Bjørkan zijn inmiddels op zoek naar een uitweg. Ook in Berlijn lijkt de linksback momenteel ongewenst. De zevenvoudig international van Noorwegen zal in januari hoogstwaarschijnlijk naar een volledig nieuwe club vertrekken. Bij die Alte Dame speelde Bjørkan in tien wedstrijden slechts 356 minuten. Zijn grootste concurrent Marvin Plattenhardt is tevens een belangrijke schakel bij de club, gezien zijn rol als aanvoerder.

Na zijn basisoptreden tegen Go Ahead Eagles (3-4 winst) kon Bjørkan rekenen op felle kritiek van Rafael van der Vaart, tijdens een uitzending van Studio Voetbal. “Hij kan er werkelijk niks van. Ik weet niet wie hem gescout heeft, maar diegene zit er helemaal naast. De eerste tien minuten staat hij nooit open, hij speelt alleen maar terug. Het ziet er ook niet echt uit, hij weet niet waar hij moet lopen. Ook technisch is hij niet heel sterk.”