Statistieken Xavi onder de loep: slechtste Barça-trainer in jaren

Maandag, 17 oktober 2022 om 12:44 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:15

In zijn vijftigste wedstrijd als trainer van Barcelona, leed trainer Xavi afgelopen zondag een pijnlijke 3-1 nederlaag tegen aartsrivaal Real Madrid. Het verlies heeft er mede voor gezorgd dat zijn balans als eindverantwoordelijke slechter is dan die van voorganger Ronald Koeman.

Journalist Pedro Martin van Cadena COPE maakte op Twitter de balans op tussen de laatste acht trainers die minimaal vijftig wedstrijden aan het roer stonden in het Spotify Camp Nou. Onder Xavi leed Barça zondag in Madrid alweer de elfde nederlaag en geen enkele andere trainer voor hem verloor zó veel wedstrijden in die eerste vijftig duels.

Saldo de los últimos entrenadores que llegaron a 50 partidos con el Barça: Rijkaard 28V 12E 10D Guardiola 37V 8E 5D Vilanova 36V 8E 6D Martino 37V 8E 5D Luis Enrique 42V 3E 5D Valverde 36V 11E 3D Koeman 33V 7E 10D Xavi 28V 11E 11D Xavi es el peor. — Pedro Martin (@pedritonumeros) October 16, 2022

Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Gerardo Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde en dus ook Koeman kenden een betere start dan Xavi. Van het genoemde rijtje trainers leden Rijkaard en Koeman, met tien, de meeste nederlagen. Valverde verloor maar drie keer in vijftig duels. De statistieken geven ook aan hoe lastig Koeman het had. Hij kreeg in Catalonië enorm veel kritiek te verduren en had veel minder mogelijkheden qua transfers. Toch presteerde ‘zijn’ Barcelona qua statistieken op alle fronten beter dan Xavi. In vijftig duels won Koeman zelfs vijf wedstrijden meer en onder hem maakte Barcelona 117 doelpunten. Onder Xavi staat de teller pas op 94 treffers. In het aantal tegendoelpunten zit met 53 versus 51 minder verschil.

Saldo de Xavi en sus 50 partidos como entrenador del Barça: 28 victorias 11 empates 11 derrotas 94 goles a favor y 51 en contra Peor que Koeman en sus 50 primeros partidos como entrenador del Barça: 33 victorias 7 empates 10 derrotas 117 goles a favor y 53 en contra — Pedro Martin (@pedritonumeros) October 16, 2022

De nederlaag van de Catalanen in Madrid betekende dat de koppositie in LaLiga werd overgenomen door de Koninklijke. Afgelopen woensdag speelde Barcelona op eigen veld gelijk tegen Internazionale en daarmee werd overwintering in de Champions League op het spel gezet.