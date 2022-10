Gemoederen lopen op tijdens Kökçü-discussie: ‘Lijkt wel de Tweede Kamer’

Maandag, 17 oktober 2022 om 12:06 • Wessel Antes • Laatste update: 12:37

Ibrahim Afellay en Pierre van Hooijdonk staan lijnrecht tegenover elkaar in de discussie over het statement van Orkun Kökçü, zo bleek zondagavond aan tafel bij Studio Voetbal. De 21-jarige aanvoerder van Feyenoord weigerde tijdens AZ-Feyenoord (1-3) vanwege religieuze redenen om met een regenboog-aanvoerdersband te spelen. Zijn keuze en statement wordt niet door iedereen begrepen.

Van Hooijdonk staat totaal niet achter de keuze van Kökçü. “Kijkend naar het statement dat hij heeft afgegeven, vind ik het raar dat hij zegt dat hij wel respect heeft voor de beweegredenen van de actie. Dan kun je net zo goed die band gewoon omdoen”, aldus Van Hooijdonk, die vindt dat Kokcu een dubbele boodschap afgeeft. “Wat hij doet moet hij zelf weten, alleen ik vind het jammer. Heel jammer, want dit is een gemiste kans.”

Afellay heeft overduidelijk een andere mening over de kwestie. “Ik vind juist dat het statement heel veel respect uitstraalt. Hij benadrukt dat hij er respect en begrip voor heeft, maar ik vind ook dat anderen respect moeten hebben voor de beslissing die hij neemt. We hebben altijd de mond vol van begrip voor elkaar en het respecteren van elkaars mening. Als hij duidelijk aangeeft dat hij zich niet comfortabel voelt om die band te dragen, dan moet je daar toch ook respect voor hebben?”

Van Hooijdonk begrijpt niet waarom het voor Kökçü lastig is om de regenboog-aanvoerdersband te dragen. “Ik heb nog steeds niet gehoord wat de precieze reden is dat hij die band niet heeft gedragen. Het statement omzeilt eigenlijk alles. Er wordt steeds maar respect aangehaald, maar wat is het dat het ongemakkelijk maakt om die band te dragen?”

Na een minutenlange discussie geeft Afellay aan dat hij liever over het voetbal praat. “We hebben het altijd over begrip en vrijheid van meningsuiting. Deze jongen geeft duidelijk aan dat hij de actie respecteert en er begrip voor heeft, maar ik vind ook dat men respect moet hebben voor zijn standpunt. We hebben een mooie voetbalmiddag gehad, met AZ - Feyenoord. Kunnen we het daarover gaan hebben? Ik heb bijna het gevoel dat we hier in de Tweede Kamer zitten.”