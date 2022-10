Messi wijst twee grootste kanshebbers voor WK-winst in Qatar aan

Maandag, 17 oktober 2022 om 11:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:16

Lionel Messi schuift Argentinië niet naar voren als een van de grootste kanshebbers om deze winter het WK in Qatar te winnen. Buurland Brazilië wordt net als Frankrijk door de sterspeler van Paris Saint-Germain de meeste kansen toegedicht.

“Wat betreft de favorieten zijn er grote landen zoals Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje… Ik weet zeker dat ik er een paar vergeet”, zegt Messi tegenover DIRECTV Argentina. “Maar als ik één of twee favorieten moet aanwijzen, denk ik dat Brazilië en Frankrijk de twee grootste kanshebbers zijn om het WK te winnen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Guardian stelde eind september op basis van onderzoek dat de twee toplanden uit Zuid-Amerika, Brazilië en Argentinië, de meeste kans hebben op het winnen van de felbegeerde trofee. De Engelse kwaliteitskrant zette alle 32 deelnemers van het aankomende WK tegenover elkaar en concludeerde dat Nederland de op drie na beste kans heeft om wereldkampioen te worden.

Unibet, de bettingpartner van Voetbalzone, ziet Brazilië als titelfavoriet, met kort daarachter Argentinië en Frankrijk. Unibet schat de kansen van Nederland op het WK iets lager in dan The Guardian en denkt dat er zes landen meer kans hebben op de eindwinst. Het WK in Qatar vangt op zondag 20 november aan, de finale staat zondag 18 december op het programma.