Nainggolan mogelijk in de problemen na roken van e-sigaret op reservebank

Maandag, 17 oktober 2022 om 11:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:52

Radja Nainggolan is voor de tweede keer deze week in opspraak geraakt. Eerder deze week werd het Belgische enfant terrible al door de Antwerpse politie opgepakt omdat hij zonder rijbewijs rondreed. Gisteren deed de voormalige Rode Duivel er nog een schepje bovenop. Voorafgaand aan het duel van Royal Antwerp bij Standard Luik (3-0 verlies) zat hij op de reservebank te vapen.

Het is niet de eerste keer dat Nainggolan hiermee in het nieuws komt. In 2016 veroorzaakte hij een nationale rel toen bleek dat hij tijdens het EK in Frankrijk rookte. Zelf maakte hij er overigens nooit een geheim van dat hij dit deed. “Als een gewoon mens het mag, waarom ik dan niet? Zolang mijn prestaties op het veld er niet onder lijden, is er geen probleem”, aldus de middenvelder.

In de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Standard werd Nainggolan door een camera gesnapt toen hij een elektronische sigaret rookte, die hij in zijn mouw had verstopt. Vervolgens was heel goed te zien dat de middenvelder een rookwolk uitblies. Sinds vorig seizoen geldt er een algemeen rookverbod in de Belgische voetbalstadions en daar valt vapen ook onder. De Pro League buigt zich maandag over de zaak.

Nainggolans trainer, Mark van Bommel, werd op de persconferentie achteraf geconfronteerd met de situatie, maar maakte er nog weinig woorden aan vuil. “Ik moet het zelf even bekijken voor ik erover kan oordelen”, zo luidde zijn korte reactie tegenover Sporza.