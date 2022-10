Top 5 Ballon d’Or lijkt reeds bekend: vijf aanvallers uitverkozen

Maandag, 17 oktober 2022 om 11:14 • Wessel Antes • Laatste update: 12:37

Karim Benzema gaat maandagavond de Ballon d’Or aan zijn palmares toevoegen, zo weet La Gazzetta dello Sport. Transfermarktexpert Fabrizio Romano bevestigt dat de 34-jarige spits van Real Madrid de winnaar is van de prestigieuze prijs en weet daarnaast te melden dat de Spaanse club op zeer korte termijn zijn contractverlenging gaat aankondigen.

De Italiaanse sportkrant weet maandag de volledige top 5 al te vermelden, al is de definitieve volgorde nog niet bekend. Naast Benzema levert Real Madrid nog een tweede speler in de persoon van Vinícius Júnior. Ook Liverpool levert twee spelers. Mohamed Salah en Sadio Mané vertegenwoordigen the Reds in het lijstje. Laatstgenoemde maakte afgelopen zomer de overstap naar Bayern München, maar is geselecteerd vanwege zijn prestaties in Engeland. Barcelona-spits Robert Lewandowski maakt het vijftal compleet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Real-aanvoerder Luka Modric sprak zondagavond na de gewonnen wedstrijd tegen Barcelona (3-1) alvast over de aanstaande winst van Benzema. “We weten allemaal wat er morgen gaat gebeuren. We hopen allemaal dat hij de Ballon d'Or wint. Hij verdient het ook, voor wat hij vorig seizoen én dit seizoen gedaan heeft.” Benzema speelde vorig seizoen 46 officiële wedstrijden voor de Koninklijke, waarin hij goed was voor 44 doelpunten en 15 assists.

Volgens Romano gaat Madrid op korte termijn bekend maken dat Benzema een jaar langer aan de club verbonden blijft. Het contract van de spits loopt momenteel nog tot juni 2023, maar het is slechts een kwestie van tijd voor de Madrilenen de officiële aankondiging van een extra jaar wereldkundig maken. Daarmee krijgt Benzema naast de Ballon D’Or ook op financieel vlak een bekroning voor zijn uitzinnige voetbaljaargang.