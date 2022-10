Qatar krijgt na WK 2022 wederom groot toernooi toegewezen

Maandag, 17 oktober 2022 om 11:09 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:46

Na het WK voetbal mag Qatar mag nu ook de Asian Cup organiseren. AFC, de Aziatische voetbalbond, heeft Qatar aangewezen als gastland. China zou het toernooi in de zomer van 2023 eigenlijk organiseren, maar vanwege de strenge maatregelen tegen het coronavirus besloten de Chinezen in mei al om de organisatie terug te geven.

Ook Indonesië en Zuid-Korea hadden aangeboden om de organisatie van het toernooi om de Azië Cup op zich te nemen. Het bestuur van de AFC koos echter voor het Arabische emiraat, de regerend kampioen van Azië, als vervangend gastland. In 2019 won Qatar het continentale kampioenschap in de Verenigde Arabische Emiraten. Op het WK later dit jaar is Qatar in Groep A ingedeeld bij Nederland, Ecuador en Senegal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Qatar organiseerde het Aziatische voetbalkampioenschap in 1988 en 2011 ook al eens en heeft zich tevens kandidaat gesteld om het toernooi in 2027 te huisvesten. Voor dat toernooi hebben India en Saudi-Arabië zich ook aangemeld als mogelijke organisatoren. Australië, Oezbekistan en Iran trokken zich eerder al terug.

AFC-president Salman Bin Ebrahim Al Khalifa is vol lof over Qatar. “Iedereen heeft bewondering voor de capaciteiten van Qatar om grote sportevenementen te organiseren. De infrastructuur is van wereldklasse en dat geldt ook voor het organisatietalent van Qatar. We zijn ervan overtuigd dat Qatar een gastheer zal zijn die past bij het prestige en de statuur van het kroonjuweel van het Aziatische voetbal.” Vanwege de hoge temperaturen in de zomermaanden werd het aankomende WK al verplaatst naar de winter. Om diezelfde reden zal de Azië Cup, dat nu nog op de planning staat van 16 juni tot en met 16 juli 2023, wellicht ook worden verschoven.