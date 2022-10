Schreuder gaat los tegen Driessen: ‘Haal je diploma’s dan en train een club!’

Maandag, 17 oktober 2022 om 10:08 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:13

Na afloop van Ajax’ gewonnen Eredivisie-duel tegen Excelsior (7-1) zocht Alfred Schreuder de confrontatie op met Valentijn Driessen. De journalist zei hem dat zijn Ajax nog geen topwedstrijd wist te winnen, waarop de trainer van zich afbeet. Volgens Schreuder is het onmogelijk om in een korte periode een ingespeeld elftal te hebben. “Als mensen denken dat dit in drie maanden gebeurt: forget it!.”

Eerder op de persconferentie was Schreuder al losgegaan over artikelen die afgelopen week in het Algemeen Dagblad en De Telegraaf verschenen over de ‘wegrottende’ Brian Brobbey. Driessen ging daar op door en vond dat Schreuder met Ajax nog geen topwedstrijd in winst om wist te zetten. “Je verliest gewoon alle topwedstrijden. Dan is het toch niet zo raar als er gevraagd wordt waarom Brobbey niet speelt?" De Ajax-trainer reageerde daar fel op. “Wij hebben volgens mij van Rangers, zonder Brobbey, met 4-0 gewonnen. We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld, dat was ook een topwedstrijd. We hebben 2-1 verloren bij Liverpool met een heel nieuw elftal. Hoeveel spelers heeft Liverpool verkocht? Alleen Mané?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schreuder barst in woede uit: ‘Jij hebt er helemaal geen verstand van!’

Schreuder had op de persconferentie ook een woedeuitbarsting over zaakwaarnemer Milos Malenovic, die invloed zou hebben op het transferbeleid van Ajax. Lees artikel

Schreuder vervolgde zijn uitleg persoonlijk richting Driessen: “Het is normaal, Valentijn, dat dit elftal tijd nodig heeft en als mensen denken dat dit in drie maanden gebeurt: forget it! Ga je trainersdiploma’s halen, train een elftal train en ga kijken wat er gebeurt in die drie maanden. Maar ga niet op tv onzin lopen verkondigen. In drie maanden kun je geen elftal bouwen. Dat kost veel langer de tijd en zeker als je het soort spelers bent kwijtgeraakt die wij kwijtgeraakt zijn.”

Driessen vond Schreuders uitleg ‘wat kort door de bocht’ en meldde hem dat trainers bij een topclub geen tijd krijgen. “Dat is dan pech”, zo klonk Schreuder gepikeerd. “Het interesseert mij verder ook helemaal niet of ik de tijd krijg, ik zeg hoe het is. Wat ik vertel is de waarheid van Ajax en als ik niet de tijd krijg interesseert het mij ook niet! Dan moeten ze mij ontslaan.”