PSV hoopt op driedubbel goed nieuws uit ziekenboeg in aanloop naar Arsenal

Maandag, 17 oktober 2022 om 09:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:23

PSV hoopt donderdag te kunnen beschikken over Noni Madueke, Luuk de Jong en Mauro Júnior, zo liet PSV-trainer Ruud van Nistelrooij weten na afloop van de eclatante zege op FC Utrecht. De Eindhovenaren halen op 20 oktober de Europa League-wedstrijd tegen Arsenal in. De wedstrijd in het Emirates Stadium zou aanvankelijk komende donderdag gespeeld worden, maar werd uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.

Volgens Van Nistelrooij is de kans groot dat Madueke donderdag bij de selectie zit als de Eindhovenaren in de Europa League aantreden tegen Arsenal. Voor hem kwam de wedstrijd tegen FC Utrecht nog net te vroeg. Donderdag verwacht ik hem er wel bij”, zo werd de 46-jarige oefenmeester geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Ook Luuk de Jong en Mauro Júnior zijn volgens Van Nistelrooij nog niet afgeschreven voor het fraaie affiche in het Emirates Stadium. “Of zij bij de selectie zitten? Dat zou kunnen. Luuk de Jong en Mauro Júnior gaan eerst naar minuten maken en vanaf dan kunnen ze de concurrentie in het team echt omhoog gaan brengen.”

Madueke raakte in juli geblesseerd en maakte om die reden dit seizoen nog geen minuten in een officiële wedstrijd, terwijl Mauro al sinds mei aan de kant staat met een liesblessure. De Jong liep vorige maand in een Champions League-duel met Rangers FC (0-1 verlies) een spierblessure op. Eind september gaf Van Nistelrooij aan dat de aanvoerder van PSV nog ‘enkele weken’ nodig had om wedstrijdfit te raken.