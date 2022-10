Reserverol toegelicht: ‘Bij Ajax speel je niet omdat je een lieve jongen bent'

Maandag, 17 oktober 2022 • Paul Jeursen

Voor het eerst sinds 14 augustus heeft Owen Wijndal weer eens minuten gemaakt voor zijn club Ajax. In de met 7-1 gewonnen Eredivisiewedstrijd tegen Excelsior, mocht de linksback één helft meedoen. Hij verving Daley Blind die in de rust in de kleedkamer achterbleef. Tegenover ESPN gaf hij toe het de afgelopen weken lastig te hebben gehad op de reservebank.

In Ajax' eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Groningen (6-1), stond Wijndal voor het laatst op het veld. Hij maakte toen de negentig minuten vol. Afgelopen zondagavond tegen Excelsior mocht hij één helft opdraven. Het waren zijn eerste officiële minuten in ruim twee maanden. De elfvoudig international is blij om weer terug te zijn. "Natuurlijk is het genieten om weer op het veld te staan, met al deze gasten en met het publiek. Dat is top, het was lang geleden."

Op de vraag of hij het voetballen gemist heeft is de linksback duidelijk. "Ja zeker weten, heel erg natuurlijk. Geblesseerd zijn is een van de meest erge dingen voor een voetballer. En daarna heb ik in de afgelopen weken lang op de bank gezeten. Ik denk dat ik een weekje of vijf écht geblesseerd was, dat is lang. Dan zit jij jezelf te verbijten, maar gelukkig ben ik nu weer op de goeie weg terug en hoop ik weer meer minuten te kunnen maken."

Owen Wijndal maakte vanavond zijn eerste Eredivisie-minuten sinds augustus. "Heb je me gemist?" ??#ajaexc — ESPN NL (@ESPNnl) October 16, 2022

Wijndal wilde na zijn blessure het liefste direct weer op het veld staan, maar zat nog even in de wachtkamer. "Dat zijn keuzes van de trainer, die moet ik respecteren. Het is aan mij om dan weer gewoon gas te geven op de training en te laten zien dat ik op die positie gewoon de beste wil zijn en de beste ben en dan is de keuze aan de trainer", aldus een blije Wijndal. "Ik ben gewoon vrolijk dat ik vandaag weer een helft heb mogen spelen. Nu op naar meer, maar ik moet wel echt wedstrijdfit worden. Ajax is geen club waar je mag spelen omdat je een lieve jongen bent. Je moet resultaat halen", zo klonk de back strijdvaardig.