Van Hanegem begrijpt compliment Slot niet: ‘Hij is toch geen verkeersregelaar?’

Maandag, 17 oktober 2022 om 08:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:52

Willem van Hanegem is nog niet onder de indruk van Santiago Giménez. De spits van Feyenoord kreeg de laatste duels de voorkeur als spits boven Danilo. De Mexicaans international kon zondagmiddag echter niet zijn stempel op de gewonnen topper tegen AZ (1-3) drukken. Giménez werd een kwartier voor tijd gewisseld voor Danilo, die de wedstrijd vervolgens op fraaie wijze in het slot gooide.

Van Hanegem was in Alkmaar aanwezig bij de kraker tussen AZ en Feyenoord. Giménez wist de De Kromme in dit Eredivisie-duel niet te imponeren. “Ik hoorde Arne Slot na afloop zeggen dat Santiago Giménez erg 'bezig' was geweest. Dat vind ik geen compliment. Hij zal niet op het veld staan om het verkeer te regelen, maar om aanspeelbaar te zijn en verdedigers onder druk te zetten”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Het duel met AZ was de derde achtereenvolgende wedstrijd waarin Giménez van Slot het vertrouwen vanaf het eerste fluitsignaal kreeg. Na FC Midtjylland (2-2) en FC Twente (2-0 winst) bleef de spits ook in Alkmaar droog staan. “Ik genoot laatst van die fraaie kopbal die hij maakte (tegen Sturm Graz, red.), maar nu ik hem een paar keer vanaf de start aan het werk heb gezien, valt het mij nog niet mee. Ja, hij versierde een penalty, maar daar was Sam Beukema niet de slimste, want er was niemand die het géén strafschop vond.”

Danilo kwam als invaller voor Giménez een kwartier voor tijd binnen de lijnen en bepaalde de eindstand met een juweel van een doelpunt op 1-3. De Braziliaan stuurde de bal vanaf randje zestien schitterend in de kruising. Van Hanegem zou als trainer van Feyenoord op dit moment voor Danilo in de punt van de aanval kiezen. “Knap was dat hij de bal in de kruising joeg, maar niet eens door veel kracht te gebruiken. Dat is echt pure klasse. Slot vond hem bij zijn invalbeurten de laatste paar wedstrijden nog te veel teleurstelling tonen, omdat hij niet in de basis was begonnen. Dat hebben veel spelers en ik vond dat vaak wel een mooie eigenschap, al mag het natuurlijk niet zo zijn dat je ook minder doet omdat je boos bent.”