Mbappé doorbreekt stilzwijgen en gaat in op geruchten over vertrekwens

Maandag, 17 oktober 2022 om 07:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:26

Kylian Mbappé is niet van plan om januari een vertrek bij Paris Saint-Germain te forceren. De Franse media speculeerden afgelopen weekend volop over een vermeende vertrekwens van de steraanvaller uit Parijs, maar deze geruchten werden na afloop van het Ligue 1-duel met Olympique Marseille (1-0 winst) door Mbappé zelf de kop ingedrukt. “Ik heb nooit om mijn vertrek in januari gevraagd.”

L'Équipe schreef zondag nog dat Mbappé overweegt zijn contract in januari af te kopen. De steraanvaller zou woest zijn en zich verraden voelen, omdat de directie van de club bepaalde afspraken niet zou zijn nagekomen. Mbappé is zijn situatie volgens de sportkrant nu dusdanig zat, dat hij een breuk wil forceren. Trainer Christophe Galtier en technisch adviseur Luis Campos ontkenden eerder al dat Mbappé wil vertrekken.

Ook Mbappé zelf verwees de geruchten zondagavond na afloop van de zege op Olympique Marseille naar het rijk der fabelen. “Ik heb nooit gevraagd om een vertrek in januari. Het is complete onzin”, zei hij in duidelijke taal. “Of ik boos ben op PSG? Nee.” De aanvaller liet weten niet te begrijpen waar deze geluiden vandaan zijn gekomen en zei zelfs verbaasd te zijn toen hij hoorde wat er in de media werd gezegd. “De geruchten die op de dag van de wedstrijd naar buiten kwamen, begreep ik niet. Ik ben hier niet bij betrokken.”

De recente geruchten zijn een volgend hoofstuk in de soap tussen Mbappé en PSG. Donderdag werd ook al bekend dat zijn werkgever via een extern bureau een online trollenleger heeft geëxploiteerd, waarmee concurrenten en vijanden van de club werden beschimpt. Dat bleek uit onderzoek van Digital Big Brother, het bureau dat die campagne zelf uitvoerde. Onderzoekssite Mediapart bracht de resultaten daarvan naar buiten. De accounts opereerden onder verschillende namen en maakten naast Mbappé ook Franse journalisten, media en vijandige clubs als Olympique Lyon en Olympique Marseille zwart.