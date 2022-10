VZ 5: Schreuder gaat helemaal los op persco; Real is oppermachtig in Clásico

Maandag, 17 oktober 2022

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Schreuder barst in woede uit: ‘Jij hebt er helemaal geen verstand van!’

Alfred Schreuder heeft een woede-uitbarsting gehad op de persconferentie. Na afloop van het Eredivisie-duel tussen Ajax en Excelsior (7-1) reageerde de trainer furieus op diverse vragen uit de perszaal. Schreuder uitte tijdens het persmoment frustratie over artikelen die afgelopen week in het Algemeen Dagblad en De Telegraaf verschenen over de ‘wegrottende’ Brian Brobbey en zaakwaarnemer Milos Malenovic, die invloed zou hebben op het transferbeleid van Ajax.

Real Madrid klopt Barcelona op overtuigende wijze in 250ste Clásico

Real Madrid heeft zondagmiddag drie punten overgehouden aan het duel met Barcelona. In het Santiago Bernabéu was de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 3-1 te sterk in el Clásico. De Madrileense doelpuntenproductie werd verzorgd door Karim Benzema, Fede Valverde en Rodrygo, terwijl Ferran Torres het enige doelpunt namens Barça aantekende. Dankzij de overwinning gaat de Koninklijke alleen aan kop in LaLiga.

Slimmigheid Salah beslissend in enerverende kraker met City; Klopp krijgt rood

Liverpool heeft Manchester City zondagavond de eerste nederlaag in de Premier League van dit seizoen bezorgd. De kraker brandde pas na rust echt los. Beide ploegen creëerden grote mogelijkheden, maar een slimme actie van Mohammed Salah bleek voldoende voor de zege van the Reds: 1-0. Jürgen Klopp kreeg in de slotfase nog rood, nadat de Duitse oefenmeester liet zich gaan na een vermeende overtreding op de Egyptenaar.

Orkun Kökçü weigert regenboogband te dragen tegen AZ

Orkun Kökçü zal zondag tegen AZ niet de aanvoerdersband dragen bij Feyenoord. De afspraak was dat alle Eredivisie-aanvoerders een regenboogband zouden draaien, om de LHBTI+-gemeenschap een hart onder de riem te stekken. Kökçü geeft te kennen zich daar niet goed bij te voelen vanwege zijn geloof.

L'Équipe: Kylian Mbappé is woest op directie en wil megacontract zelf afkopen

Kylian Mbappé overweegt zijn megacontract bij Paris Saint-Germain zelf af te kopen, zo meldt de Franse sportkrant L'Équipe. De steraanvaller is woest, omdat de directie van de club bepaalde afspraken niet zou zijn nagekomen. Mbappé is zijn situatie nu dusdanig zat, dat hij een breuk wil forceren. De aanvaller verlengde vorig seizoen nog zijn contract en staat tot 2025 op de loonlijst bij de Parijzenaren.

