Schreuder barst in woede uit: ‘Jij hebt er helemaal geen verstand van!’

Zondag, 16 oktober 2022 om 23:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:24

Alfred Schreuder heeft een woede-uitbarsting gehad op de persconferentie. Na afloop van het Eredivisie-duel tussen Ajax en Excelsior (7-1) reageerde de trainer furieus op diverse vragen uit de perszaal. Schreuder uitte tijdens het persmoment frustratie over artikelen die afgelopen week in het Algemeen Dagblad en De Telegraaf verschenen over de ‘wegrottende’ Brian Brobbey en zaakwaarnemer Milos Malenovic, die invloed zou hebben op het transferbeleid van Ajax.

“Hoe ik naar het spel van Brobbey gekeken heb? Het is belangrijk dat een spits scoort natuurlijk”, reageerde Schreuder nog kalm op een vraag uit de zaal. “Hij heeft nog meer kansen gehad om te scoren en ik denk dat hij heel erg aanwezig was. Hij werd een aantal keer goed aangespeeld door Daley (Blind, red.). Hij was rond de zestien goed aanspeelbaar en zo wil je een spits zien." Plotseling sloeg de sfeer om. "Ik heb deze week een raar artikel gelezen waarin stond dat hij op de bank zou zitten weg te rotten. Dan denk ik van: je hebt totaal geen verstand van zaken."

“Brian heeft van de laatste tien competitieduels zes keer in de basis gestaan. Hij is in bijna alle Eredivisie-wedstrijden ingevallen en in de Champions League ook. Bij Leipzig speelde hij vorig jaar 252 minuten, terwijl hij nu al heel veel gespeeld heeft. We hebben veel geld betaald voor Brobbey, die eerder transfervrij is vertrokken. En dan ga je zo’n artikel schrijven? Dat is stemmingmakerij. Dat is onacceptabel vind ik. Het is gewoon slecht en we weten waar het vandaan komt. Het hoort niet als je journalist bent. Als journalist moet je feiten hebben en de feiten zijn gewoon niet juist.”

Schreuder vervolgde zijn verhaal op zeer geïrriteerde toon. “Hij wist van tevoren dat hij een paar keer op de bank zou zitten. Ik heb hem van tevoren uitgelegd wat zijn rol zou worden. Ik bepaal wie er speelt en niemand anders. Als mensen denken dat de spelers bepalen, dan is dat hun probleem. Ik bepaal wie er speelt en Brian ontwikkelt zich goed. Het is een groot talent, maar hij moet een nog betere speler worden en nog harder werken. Dan kan het een topspits worden in Europa. Maar ik bepaal wanneer hij speelt en niet de pers.”

Niet alleen over de situatie rond Brian Brobbey is Schreuder gefrustreerd, want ook kritiek op het feit dat hij dezelfde zaakwaarnemer (Milos Malenovic) als Dusan Tadic heeft maakt hem furieus. “Mijn zaakwaarnemer zou hebben geholpen met transfers. Dat klopt, dat is heel normaal in de voetballerij. Alleen bij Ajax mag het niet, omdat het de zaakwaarnemer van de trainer is. Dat is grote onzin. Het is nog belangrijk geweest ook. Voor iedereen binnen de club was het een extreme window. Weet je waarom? Overmars is weg. Voor alle mensen binnen de club was dit nieuw, dus het is normaal dat er geholpen wordt. Het is hartstikke normaal dat dit gebeurt: ik hou mijn mond niet meer.”

“Als mensen denken dat ik een 'softie' ben, dan hebben ze nooit met mij in de kleedkamer gezeten. Er worden gewoon onwaarheden verteld: het is stemmingmakerij. Het helpt mijn team niet. Ik doe alles voor mijn team en dit zorgt voor onrust. En dat heb ik niet nodig. Je moet de waarheid schrijven, en anders moet je me bellen. Als iemand wat van mij vindt, dan moet je mij bellen. Dan krijg je de waarheid te horen”, besloot Schreuder.