Brobbey valt stil na vraag van Valentijn over wissel en barst in lachen uit

Zondag, 16 oktober 2022 om 23:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:12

Brian Brobbey maakte zondagavond twee doelpunten tegen Excelsior (7-1), maar stelt na afloop op de persconferentie dat hij er wel vijf had kunnen maken. De spits, die weer eens de voorkeur kreeg boven Mohammed Kudus, barst op dat persmoment in lachen uit wanneer Valentijn Driessen vraagt: "Werd je niet te vroeg gewisseld?"

Brobbey sprak woensdag na de nederlaag tegen Napoli (4-2) hardop uit dat hij 'veel eerder' had moeten invallen. Nu startte de aanvaller vanaf het begin en werd hij in de slotfase naar de kant gehaald. Driessen lijkt met zijn vraag naar die eerdere uitspraken te verwijzen en brengt Brobbey als vermeld hard aan het lachen. De spits probeert zich te herpakken en zegt grinnikend: "De trainer maakt zijn ...", om vervolgens weer hard te lachen. "Ja, nee, ja... wanneer werd ik gewisseld, in de 84e minuut of zo? Tja, ik weet niet, ik wilde wel de negentig minuten volmaken." Brobbey deed dat overigens nog geen enkele keer in zijn loopbaan.

Voor zijn twee doelpunten tegen Excelsior werd de spits door Ajax bekroond tot 'king of the match'. "Wat voor wedstrijd het was? Een goede wedstrijd. We hebben zeven goals gemaakt, ik twee, dus een goede wedstrijd. Twee was trouwens zeker niet genoeg. Hoeveel het er hadden moeten zijn? Misschien vijf." Brobbey hoorde vrijdag dat hij zou starten. "Na Napoli hadden we een dagje vrij, en daarna zei de trainer dat ik me moest voorbereiden op Excelsior. Eindelijk weer in de basis. Dat is natuurlijk altijd lekker."

"Het is een goede concurrentiestrijd. Hij doet zijn ding, ik doe mijn ding. We maken elkaar alleen maar beter denk ik. Als speler wil je graag spelen, dus het was lastig om op de bank te zitten." Toch begreep Brobbey het ergens wel. "Kudus scoorde bijna elke wedstrijd, dus ik zou het dan ook niet eerlijk vinden: als de spits scoort en je haalt hem eruit. Dus ik begreep de keuze van de trainer wel, maar ik was het er niet mee eens. Ik vond gewoon dat ik moest spelen." Brobbey verwacht dat hij na zondag blijft staan. "Als een spits scoort, verwacht ik niet dat je hem eruit haalt."