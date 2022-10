Mbappé is niet egoïstisch in ‘le Classique’ en geeft eindelijk eerste assist

Zondag, 16 oktober 2022 om 22:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:20

Paris Saint-Germain heeft zondagavond een nipte overwinning geboekt op Olympique Marseille. In le Classique was de ploeg van trainer Christophe Galtier met 1-0 te sterk dankzij een doelpunt van Neymar. Kylian Mbappé fungeerde voor het eerst in het huidige Ligue 1-seizoen als aangever. Dankzij de driepunter staan les Parisiens steviger aan kop in Frankrijk, waar Lorient met drie punten minder tweede staat en Olympique Marseille de vierde positie bezet.

Trainer Gaultier voerde meerdere wijzigingen door ten opzichte van het Champions League-duel met Benfica (1-1). Lionel Messi was voldoende hersteld van zijn kuitblessure en keerde terug in de basis naast Mbappé en Neymar. Sergio Ramos moest een schorsing uitzitten, waardoor de oefenmeester ervoor koos om niet met drie maar met twee centrumverdedigers aan de aftrap te verschijnen. Door de afwezigheid van Ramos kwam er een plek vrij in het elftal voor Fabián Ruiz.

Neymar zorgt voor ????????????????! ?? PSG komt in Le Classique op 1-0 voorsprong! Deze goal laat het vuurwerk op de tribunes ontvlammen! ??#ZiggoSport #PSGOM #LeClassique pic.twitter.com/GIjUq3nGKh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 16, 2022

PSG schoot werkelijk waar uit de startblokken op het Parc des Princes, waar men nog voor het verstrijken van de vijfde speelminuut al drie honderd procent kansen had genoteerd. Eerst werd een pass van Mbappé door Neymar verlengd richting Messi, die vervolgens stuitte op doelman Pau López. Een minuut later volgde een nieuwe doelpoging van Messi, maar wederom voorkwam de sluitpost van Marseille een treffer. De grootste kans van de openingsfase was voor Achraf Hakimi. De rechtsachter verzuimde om een perfecte steekpass van Mbappé van dichtbij het gewenste vervolg te geven.

Na de wervelende openingsfase van de Parijzenaren ging de storm enigszins liggen. L’OM kwam weinig in het schouwspel voor en kon slechts enkele speldenprikjes uitdelen. Zo kreeg Amine Harit ruimte om uit te halen na een snelle counter en fraai combinatievoetbal met Guendouzi, maar hij passeerde Gianluigi Donnarumma niet. Enkele minuten later deed ook Nuno Tavares een vergeefse duit in het zakje. Messi liet zich tien minuten voor rust weer gelden. De Argentijn werd gevloerd op de rand van het zestienmetergebied, waarna hij zelf mocht aanleggen voor een vrije trap. Hoewel Messi een geweldige trap in huis had en López het nakijken had, raakte hij de lat. Marseille mocht uiteindelijk López danken dat de nadelige marge halverwege niet nog groter was.

In de blessuretijd van de eerste helft werd de score geopend. Na een uitstekende verovering op het middenveld kreeg Vitinha de bal razendsnel bij Mbappé, die breedlegde op Neymar. De Braziliaan zorgde met een bekeken schuiver in de benedenhoek voor 1-0. Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld: PSG bleef zoeken naar een treffer; Marseille kon slechts enkele keren uitbreken. De hoop op een positief resultaat leek in de 72ste minuut te verdwijnen voor de bezoekers, die met tien man kwamen te staan. Invaller Samuel Gigot kreeg een directe rode kaart van arbiter Clément Turpin vanwege een harde tackle op Neymar. In de slotfase ging PSG nog nadrukkelijk op zoek naar de tweede treffer, maar die werd niet meer gevonden.