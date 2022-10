AC Milan heeft het moeilijk in Verona maar weet in slotfase toch te winnen

AC Milan heeft zondagavond een uiterst belangrijke zege geboekt. Op bezoek bij Hellas Verona had de ploeg van trainer Stefano Pioli het bijzonder lastig, maar wist het door een laat doelpunt van Sandro Tonali toch te winnen: 1-2. Milan stijgt door de overwinning naar de derde plaats in de Serie A, terwijl Hellas in de gevarenzone bivakkeert en achttiende staat.

Bij Hellas begon onder meer voormalig Groningen-aanvaller Ajdin Hrustic in de basis. Samen met Simone Verdi moest de Australiër voor de aanvoer richting spits Thomas Henry zorgen. Bij Milan koos Pioli voor een iets aanvallendere spelopvatting dan in het Champions League-duel met Chelsea (0-2 nederlaag). Dat betekende dat Ismaël Bennacer werd geslachtofferd voor Yacine Adli. De Fransman kwam dit seizoen tot slechts 57 minuten en is niet opgenomen in de Champions League-selectie van Milan.

Davide Faraoni kreeg de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd. De rechtermiddenvelder haalde vanaf de rand van het zestienmetergebied goed uit richting de linkeronderhoek, waar Milan-doelman Ciprian Tatarusanu nog maar net bij kon komen. Twee minuten later viel het doelpunt aan de andere kant. Na knullig balverlies van de thuisploeg pikte Olivier Giroud de bal op, waarna Rafael Leão weg was aan de linkerkant. Zijn voorzet werd voor het doel getoucheerd door Miguel Veloso, die de bal achter zijn doelman terecht zag komen: 0-1. Ook aan de andere kant was er vervolgens een eigen doelpunt. Een zeer fraai hakje van Fabio Depaoli kwam terecht bij Koray Günter, wiens schot richting de lange hoek door Matteo Gabbia in de korte hoek werd gewerkt. Günter kreeg het doelpunt overigens wel op zijn naam.

Tien minuten na rust kreeg Hellas twee enorme kansen. Een voorzet van Veloso bereikte het hoofd Roberto Piccoli, die snoeihard op de lat kopte. In de rebound was Günter dicht bij zijn tweede van de avond, maar de Duitser zag zijn schot over het doel vliegen. Milan had het lastig met het stugge Hellas, waardoor invaller Divock Origi het maar eens van afstand probeerde. Het schot van de Belg vloog maar net langs de paal. Twee minuten later was het wel raak voor de regerend landskampioen. Ante Rebic had veel vrijheid aan de rechterkant en vond de ongedekte Tonali, die met links door de benen van doelman Lorenzo Montipo afrondde: 1-2. Aan de andere kant was Piccoli met een schot dat over ging en een poging dat vlak voor het doel geblokkeerd werd nog wel dicht bij een punt.

