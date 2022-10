Guardiola vol ongeloof over arbitrage na nederlaag: ‘Dit is Anfield...'

Zondag, 16 oktober 2022 om 22:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:04

Josep Guardiola is niet te spreken over de arbitrage tijdens de 1-0 nederlaag van Manchester City op bezoek bij Liverpool, zo geeft hij aan bij Viaplay. De Spaanse manager wekte na afloop de suggestie dat scheidsrechters the Reds op Anfield bevoordelen. Met de nederlaag van zondagmiddag kwam er einde aan een ongeslagen reeks van 21 wedstrijden van City.

The Citizens dachten in de tweede helft tegen Liverpool de leiding nemen toen Phil Foden van dichtbij raak schoot. Op aanraden van de VAR greep scheidsrechter Anthony Taylor echter toch nog in, aangezien Erling Braut Haaland eerder in de aanval een overtreding beging op Fabinho. Mohamed Salah bracht het thuispubliek vervolgens in extase door de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen.

Guardiola was ziedend na afloop. “Dit is Anfield, de laatste paar keer dat we hier komen, gebeurt dit helaas. Dit is Anfield... De scheidsrechter zei telkens: ‘Speel door, speel door, speel door’. Volgens Guardiola heeft de arbiter tegen beide managers en de assistent-trainer van City gezegd dat hij zoveel mogelijk wilde laten doorspelen. “Dan kun je het doelpunt niet afkeuren. Er waren een miljoen van dit soort overtredingen en ze keuren deze goal af”, aldus Guardiola.

Phil Neville deed live verslag van het Premier League-duel op Sky Sports en kon de beslissing van Taylor om de treffer te annuleren wel begrijpen. “Guardiola wordt gek, ik kan me voorstellen dat de goal geannuleerd wordt. Je ziet Haaland aan het shirt van Fabinho trekken, daarom wordt het doelpunt afgekeurd. Haaland houdt te lang vast en trekt Fabinho naar beneden. Naar mijn mening is het de juiste beslissing.”