Ajax haalt gigantisch uit en zet grootste overwinning van seizoen neer

Zondag, 16 oktober 2022 om 21:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:00

Ajax heeft zondagavond zijn grootste overwinning van het seizoen geboekt. De Amsterdammers hadden in eigen huis geen kind aan Excelsior, dat liefst zeven keer de bal uit het net moest halen. De treffers kwamen op naam van Jorge Sánchez (zijn eerste voor Ajax), Steven Berghuis, Brian Brobbey (twee), Dusan Tadic, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus. In blessuretijd zette Nikolas Agrafiotis een eretreffer voor Excelsior op het scorebord: 7-1. Ajax profiteert van het verlies van AZ tegen Feyenoord (1-3) en neemt de koppositie over. Excelsior staat twaalfde.

Ajax begon met Brobbey in de spits in plaats van Mohammed Kudus. Marinus Dijkhuizen koos bij Excelsior voor een extra vijfde verdediger. Hoewel Ajax grossierde in persoonlijke fouten, creëerden de Amsterdammers enorm veel kansen tegen het zwaar tegenvallende Excelsior. Sánchez tekende na een kwartier uit een simpele rebound voor de 1-0, nadat een schot van Berghuis niet goed verwerkt werd door Stijn van Gassel. Berghuis speelde ongelukkig en schoof de bal even later zo in de voeten bij Reda Kharchouch, die net niet raak wist te schieten. Vrijwel direct daarna maakte Berghuis het goed door de bal van twintig meter keurig in de onderhoek te plaatsen: 2-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het regende in het restant van de eerste helft grote mogelijkheden voor Brobbey, die pas bij zijn derde het net wist te vinden. Eerst schoot de spits in complete vrijheid hard op Van Gassel, daarna keerde de goalie een kopbal. In minuut 44 bleek driemaal scheepsrecht, toen Brobbey bij de tweede paal klaarstond om een voorzet van Tadic in te koppen: 3-0. Schreuder bracht in de rust Owen Wijndal voor Daley Blind en zag direct daarna vanaf de bank hoe een buitenspelgoal van Davy Klaassen werd afgekeurd.

Bergwijn en Brobbey kregen de bal bij goede mogelijkheden vervolgens niet voorbij Van Gassel, waarna Ajax ook in de tweede helft defensieve kwetsbaren liet zien. Berghuis kopte de bal merkwaardig in het strafschopgebied naar Kharchouch, waardoor een schietkans ontstond voor Couhaib Driouech, die naast vuurde. Aan de overzijde bleef Excelsior geen moment in staat om Ajax af te stoppen. Brobbey kreeg de bal na een uur in de zestien klaargelegd door Bergwijn en knalde die vernietigend binnen: 4-0. Vijf minuten later zag Brobbey een gevaarlijke kopbal gekeerd worden door Van Gassel, die moest toezien hoe Tadic de rebound van een meter afstand binnen frommelde: 5-0.

De aanvoerder van Ajax werd een kwartier voor tijd gewisseld, waardoor Bergwijn weer aan zijn favoriete linkerkant kwam te spelen. De topaankoop profiteerde daar direct van door van die flank naar binnen te dribbelen en prachtig de verre hoek te vinden: 6-0. Kudus maakte in de slotfase de zevende van Ajax. De invaller kon de bal vrij inschieten na een mislukte breedtebal op Edson Álvarez: 7-0. Excelsior redde de eer via een kopbal van de net ingevallen Nikolas Agrafiotis, die uitstekend werd bediend door Marouan Azarkan.