Zorgen om Noussair Mazraoui op verder fenomenale avond voor Bayern

Zondag, 16 oktober 2022 om 21:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:35

Bayern München heeft zondagavond een grote overwinning geboekt in de Bundesliga. In eigen huis was de ploeg van trainer Julian Nagelsmann met liefst 5-0 te sterk voor directe concurrent SC Freiburg. Dankzij de driepunter neemt der Rekordmeister (negentien punten) de tweede plek op de ranglijst over van de tegenstander van zondag (achttien punten), die naar de derde plek zakt. Noussair Mazraoui greep een kwartier voor tijd naar zijn hamstring en moest zich laten vervangen door Josip Stanisic.

Julian Nagelsmann posteerde de van een blessure teruggekeerde Matthijs de Ligt direct weer in de basis tegen Freiburg. Noussair Mazraoui stond woensdagavond in de basis in het Champions League-duel met Viktoria Plzen (2-4 winst) en kreeg wederom het vertrouwen van zijn trainer. Ryan Gravenberch moest plaatsnemen op de bank, terwijl Mark Flekken zoals gewoonlijk onder de lat stond bij de bezoekers.

Na een klein kwartier spelen werd de score al geopend. Na een fraai staaltje hogeschoolvoetbal kon Leroy Sané van dichtbij binnenknikken, maar zijn kopbal belandde op de lat. Uit de rebound was Serge Gnabry vervolgens wél trefzeker: 1-0. Hoewel Bayern continu de overhand had en geen ruimte liet voor een uitbraak van Freiburg, duurde het tot tien minuten voor rust voordat de voorsprong werd verdubbeld. Eric Maxim Choupo-Moting zette de 2-0 op aangeven van Sané op het scorebord. In de tweede helft was de thuisploeg bepaald niet van plan om de voet van het gaspedaal te halen.

De 3-0 volgde circa zeven minuten na de hervatting, toen Sané na een eerdere misser en een assist eindelijk zelf tot scoren kwam. De aanvaller combineerde rond het strafschopgebied met Choupo-Moting, die van circa twintig meter doeltreffend uithaalde: 3-0. Nog geen 120 seconden later tekende Mané de 4-0 aan. De vleugelspeler werd bediend door Gnabry en verschalkte Flekken met een bekeken stiftbal. In de tachtigste minuut werd de eindstand bepaald. De bal belandde plotseling voor de voeten van invaller Marcel Sabitzer, die op koelbloedige wijze de 5-0 verzorgde.