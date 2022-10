Kroos heeft genoeg gezien tegen Barça: ‘Hij hoort nu bij de top drie ter wereld’

Zondag, 16 oktober 2022 om 21:07 • Mart van Mourik

Toni Kroos vindt dat Federico Valverde op dit moment een van de drie beste spelers ter wereld is, zo geeft hij na afloop van el Clásico aan op Twitter. De Uruguayaan speelde een belangrijke rol in het duel met Barcelona door onder meer de tweede Madrileense treffer aan te tekenen. Bovendien werd de middenvelder verkozen tot ‘Man of the Match’ in de met 3-1 gewonnen wedstrijd.

“Federico Valverde hoort op dit moment bij de top drie van de wereld”, zo schrijft Kroos op Twitter. “Ik heb de beste leermeester”, reageert Valverde op de tweet. Niet alleen de Duitser is lovend over zijn ploeggenoot, want ook de Spaanse kranten steken na afloop van de kraker de loftrompet. “Hij beschikt over alle facetten van het voetbal. In zowel aanvallend als in defensief opzicht was hij een absolute nachtmerrie voor Barcelona. Fede is overal op het veld: hij laat de tegenstander lijden en bevoordeelt zijn medespelers”, concludeert Marca.

Fede Valverde top 3 in the world right now — Toni Kroos (@ToniKroos) October 16, 2022

Het Catalaanse Sport kent Valverde het hoogste rapportcijfer toe van alle 22 spelers: een 8. “Hij zit op het beste moment in zijn carrière en hij heeft al een basisplek veroverd in het elftal van Ancelotti. Hij maakte de tweede goal op typerende wijze.” Hoewel Mundo Deportivo Vinícius Júnior (10) de beste speler van het veld vond, krijgt ook Valverde een uitstekende beoordeling (9) van de sportkrant. “Hij was betrokken bij het penaltymoment van Rodrygo en maakte de 2-0. Hij heeft bovendien hard gewerkt om Dembélé en Ansu Fati af te stoppen.”

Zelf reageerde Valverde voor de camera van DAZN nuchter op zijn eigen optreden. “Het belangrijkste is de overwinning. We hebben hard gewerkt en veel offers gebracht. We hebben echt als team gespeeld. We wisten dat als we de lastige momenten goed zouden verdedigen, er ruimte zou komen in de tegenaanval”, aldus Valverde.