Besiktas grijpt naast gedeelde koppositie; Weghorst staat maand droog

Zondag, 16 oktober 2022 om 21:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:24

Besiktas heeft zondag nagelaten om in punten gelijk te komen met koploper Adana Demirspor. In de thuiswedstrijd tegen Trabzonspor (2-2) werd tweemaal een achterstand weggewerkt, maar de veerkracht bleek niet voldoende om een overwinning bij te schrijven. Wout Weghorst had opnieuw een basisplaats bij Besiktas, al wist de boomlange aanvaller niet tot scoren te komen. De Nederlander scoorde bijna een maand geleden, op 17 september, voor het laatst in competitieverband namens zijn werkgever.

Voor Besiktas was de beginfase weinig hoopvol. Al in de elfde minuut brak Trabzonspor de ban met een rake kopbal van aanvalsleider Maxi Gómez uit een afgemeten hoekschop: 0-1. Na bijna een halfuur spelen in het Vodafone Park kwam de thuisspelende ploeg enigszins gelukkig langszij. Rechtsback Jens Stryger Larsen wilde een aanvallende pass van Besiktas onderscheppen, maar hierdoor verdween de bal in het doel van Trabzonspor: 1-1. Slechts vijf minuten later keek Besiktas alweer tegen een achterstand aan. Trézéguet profiteerde optimaal van slecht verdedigend werk en schoot van net buiten de zestien onberispelijk raak: 1-2.

Weghorst, vorige maand dus voor het laatst trefzeker in de Süper Lig, dacht vier minuten na rust de 2-2 te hebben gemaakt. De gelijkmaker werd echter geschrapt door de arbitrage vanwege een overtreding. Besiktas gaf de moed niet op en met nog twintig minuten op de klok in Istanbul volgde de beloning. De alerte Cenk Tosun knalde de bal uit een rebound in de bovenhoek: 2-2. Marek Hamsik maakte het einde van de wedstrijd niet mee. De inmiddels 35-jarige middenvelder, die vanaf links opereerde, werd in de tachtigste minuut vervangen door Yusuf Yazici. Ondertussen bleef Besktas jagen op de winnende treffer in de slotfase.

Weghorst bleef het de defensie van Trabzonspor en doelman Ugurcan Cakir lastig maken. De keeper van Trabzonspor hield de spits van scoren af toen hij het probeerde vanaf de rand van het strafschopgebied. Aan de andere kant behoedde Ersin Destanoglu Besiktas voor een nederlaag met een geweldige redding op een schot van afstand van de ingevallen Yazici. De middenvelder leek goed weg te komen met geel na een harde tackle. Arbiter Ali Sansalan bekeek de beelden nog eens op aanraden van de VAR en trok toen de rode kaart in de vijfde minuut van de blessuretijd. Het had geen verstrekkende gevolgen voor Trabzonspor, dat vier minuten later met een 2-2 gelijkspel het veld afstapte.